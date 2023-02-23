勞長稱撥補也是勞保改革 學者批一派胡言：每年撥千億解決有限

勞保基金將於2028年用罄。僅管外界抨擊勞保年改若再不動，恐面臨斷崖式的激烈改革。但勞動部長許銘春今接受網路節目專訪時說，蔡政府至今撥補1470億，撥補是目前唯一共識，也是一種改革，至於其他面向在短期內難達成。對此，有學者批許銘春一派胡言，以政府預算撥補，是讓全體納稅人一起承擔勞保財務責任，另有學者指出，即便每年撥補千億元之多，若沒有其他年改措施，頂多只是讓破產年限再延後3、4年。

行政院院會今通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，編列特別預算額外挹注勞保基金300億元，若再加上今已入帳的450億，今年總計有750億元挹注勞保基金，近四年撥補金額達1470億元。

對於外界呼籲啟動勞保年改聲浪不斷，許銘春坦承勞保財務有問題，政府也會嚴正正視問題，但撥補是目前唯一共識，其他改革面向至今仍意見分歧，由於勞保攸關千萬勞工、60萬投保單位，必須審慎、慎重以對，短期內難以達成共識。

對於許銘春一席話，台北商業大學財稅系教授黃耀輝狠批「一派胡言」。他表示，許銘春稱撥補是目前唯一的社會共識，但政府有沒有問過納稅人意見？很多人沒有參加勞保，這些人為何要一起承擔勞保財務虧損的責任？

再者，「中央政府特種基金管理準則」提及，非營業特種基金應具備長期穩定財源，以因應施政需要，其業務範圍應與公務預算明確劃分。黃耀輝說，勞保基金屬非營業特種基金，應與公務預算劃分，且社會保險應自給自足，由參與勞保的人來負責勞保給付，怎麼會是全民納稅人的事？難道政府不知道準則嗎？

黃耀輝指，部長應該有看過勞保精算報告，報告裡寫明不能只依賴撥補，「需要立即性改革」、「多策並用」，一定得從勞保內部進行改革，尋求共識不容易只是一句廢話，當年軍公教年改敢改，為什麼勞保不敢改？就是因為軍公教選票比勞工少，政府吃軟怕硬。許銘春所言只是政治話術，迴避改革責任，毫無擔當。

他認為，蔡政府現在迴避政治壓力，心想2024後就沒有蔡政府官員的事，疫後特別條例挹注勞保的300億元，不過就是為混過明年總統大選而已，如此擺爛行為，一定會在歷史留下罵名。

政大風險管理與保險學系特聘教授黃泓智則指出，政府現在不願意做其他動作，是因為撥補是最簡單的方式，但撥補能解決的有限，他曾試算，即便每年撥補1000億元，也只是讓勞保基金的用罄年限再延後3、4年，難以填補勞保快速膨脹的給付。

黃泓智建議，勞保潛藏債務11.05兆，政府絕對知道勞保財務問題有多大，應該要勇於面對問題，確實改革是大工程，但大工程就代表它是大問題，不解決只是讓問題越來越大。