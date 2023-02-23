救觀光！來台自由行5千、團客2萬補助 陸客開放也適用

疫後為吸引國際客振興觀光，交通部推動「加速擴大吸引國際觀光客方案」通過行政院會拍板，編列53億元納入特別預算。交通部長王國材表示，疫後開放各國觀光復甦都在跟時間賽跑，希望明年恢復疫情前水準，來台自由行旅客消費金研擬以電子票證儲值方式發放；團客部分也有9萬份1至2萬元獎助金，未來若陸客開放也同樣適用。

觀光局表示，今年訂定600萬人次國際觀光客來台目標，明年恢復疫情前水準，2025年超越疫情前水準，主要鎖定日韓、新南向、港澳及歐美市場。「加速擴大吸引國際觀光客方案」納特別預算總計53億元經費，今年有27.5億元、2024年16.9億元、2025年8.6億元，

觀光局表示，「加速擴大吸引國際觀光客方案」中，來台自由行旅客配合電子票證、住宿折抵，有50萬份5千元消費金，研擬以電子票證儲值方式發放，可於食、宿、遊、購、行相關消費使用，另配合行銷活動，如與國籍航空公司合作，透過促銷方案或抽獎等形式，購買來台機票領取電子票證等。

觀光局指出，來台旅行團獎助國外組團社和國內地接社合作招攬，每團8人（含）以上獎助1萬元、每團15人（含）以上獎助2萬元，共9萬份；至於國外組團社及國內地接社分配獎助金比例仍在討論。

另外，觀光局指出，因應觀光旅宿業缺工問題，補助旅宿業者雇用新進房務和清潔人員薪資補貼，北北基桃竹月薪需達3.3萬元、其他地區3.1萬元，補貼為期1年，每半前申請一次，期滿不得降薪，若違反規定將設有追回補貼機制，預計補助1.6萬人。