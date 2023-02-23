公共運輸月票補貼221億 王國材：3年轉移5%私人運具

行政院會通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，交通部主管編列274億元，其中，補助地方政府推動公共運輸票證方案221億元。交通部長王國材表示，公共運輸月票補貼鼓勵民眾使用大眾運輸，希望各縣市3年達到5%私人運具轉往公共運輸減少機車族，也呼應每年減少5%交通事故死亡人數目標。

王國材表示，公共運輸通勤套票分為3大生活圈，北北基桃採1200元單一訂價，30天內無限次搭乘轄內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。中彰投苗、南高屏採「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票；其他縣市還有「竹竹」、「雲嘉嘉」、「宜蘭」提出，將因地制宜採單一訂價、城際通勤或都市內通勤。

交通部指出，公共運輸通勤月票以現行公共運輸電子票證為載具，月票樣板由中央統一規劃設計，地方政府發行，票證(卡)型式可採實體或虛擬，並以多卡為原則納入所有票證業者。針對月票優惠差額市區公共運具，直轄市補助50%、非直轄市補助75%，台鐵及公路客運補助90%；票證系統建置修改費用直轄市補助50%、非直轄市補助75%，台鐵及公路客運補助100%。

交通部表示，在觀光景點公共運輸接駁部分，將提升64條台灣好行服務品質，包括路線增開班次，並提供客運業者營運虧損補貼；擴大運輸場站及路線景點串遊；景點招呼站牌融入景區特色；未來民眾持電子票證搭乘不分平假日享半價優惠。另外，觀光路廊在地有腳接駁，將促進小客車租賃業及台灣觀巴等多員運具與旅宿業合作，提供在地接駁旅客服務。

交通部表示，公共運輸通勤月票3年有200億元經費，今年20億元、2024年90億元、2025年90億元；觀光運輸部分共21億元，今年5.5億元、2024年7.5億元、2025年8億元，希望今年7月上路。

另外，王國材也說，鑑於目前各縣市地區公共運輸發展仍有差距，將同步利用公路公共運輸服務升級計畫優先建設中南東部及離島公共運輸環境，同時加速補助電動公車路網、新闢公車路線虧損補貼及提升公運路網銜接完整性。