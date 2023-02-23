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影／擺脫「行人地獄」 王國材： 交通設置整合要有整體考量

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
交通部長王國材下午出席「道路交通安全」記者會，對於台灣被稱為「行人地獄」一事表示，在標誌標線設置規則、燈光人行穿越道設置的位置，雖然在交通手冊中都有所規範，但在整合出現了問題，將就整體來考量改善。記者黃義書／攝影
交通部長王國材下午出席「道路交通安全」記者會，對於台灣被稱為「行人地獄」一事表示，在標誌標線設置規則、燈光人行穿越道設置的位置，雖然在交通手冊中都有所規範，但在整合出現了問題，將就整體來考量改善。記者黃義書／攝影

交通部長王國材下午出席「道路交通安全」記者會，會中公布最新交通事故統計資料。111 年1至11月道路交通事故件數，338,375件，造成2,812人死亡、449,718人受傷 ，從交通事故的件數、死亡及受傷均較110年同期增加。

其中受矚目的台中一對夫妻推嬰兒車走在斑馬線上，遭轉彎的公車撞上，30歲妻子和幼嬰死亡，32歲外籍丈夫倖存，相印與國外媒體報導台灣交通「行人地獄」。可能是交通設置上等相關設問題所致，王國材就此表示，標誌標線設置規則、燈光人行穿越道設置的位置在交通手冊中有所規範，但在整合出現了問題。應該用比較整體的規劃，而不是為改善而改善，例如何時要有庇護島的設計、人行道在路口的相關位置的劃，將納入整體考慮。

人行道 王國材

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