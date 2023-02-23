胃鏡縮胃術後怎麼吃 營養師：慢慢吃 飽就停

很多人有體重過重的狀況，為了能恢復健康及維持良好體態，選擇「胃鏡縮胃」手術，但術後要如何進食才正確？嘉義基督教醫院營養師游正偉建議每口食物都要慢慢吃，感覺飽腹感的那一刻，就不要再吃，且搭配適當的運動，來維持或改善減重效果。

減重飲食被廣為推廣，但有些人愈減愈重，甚至努力運動，體重不減反增。嘗試過節食、運動、吃藥等減重方式無效後，不少人選擇「胃鏡縮胃」手術。

嘉義基督教醫院表示，胃鏡縮胃藉由胃鏡放置縫線系統，透過特殊的縫合手法，進行胃容量和形狀的縮小調整，讓胃的容量變小，飽腹的時間更久，1、2年內，可以減掉20%或更多的體重，由於保留胃的生理功能，術後即可進食，大多數患者可以在幾天內幾乎恢復所有的正常活動。

為確保術後身體快速康復及適應新胃的大小，嘉基減重中心團隊規劃4個階段飲食與運動要點。第一階段，注意水分補充，如開水、不加糖的果汁、無油菜湯…（禁止酒精／咖啡因／碳酸飲料），以每15分鐘30cc的速度緩緩少量啜飲，一天的量不低於1500cc，讓身體有時間適應進食節奏，並視體能狀況平緩走動。第二階段，維持流質飲食並開始增加蛋白質的攝取量，再搭配輕度重量訓練或心肺功能訓練的運動。第三～四階段，調整飲食質地，應用食材的選擇、烹調的方式及用餐的順序，以小量、足量蛋白、低卡的型態，計畫性恢復至日常均衡飲食，並持之以恆。

營養師游正偉表示，術後因為胃的空間縮小，如進食速度太快、太多食物下肚，常會導致不適而嘔吐，建議每一口食物都要慢慢吃，至少咀嚼25下，感覺飽腹感的那一刻，就不要再吃了。之後因進食量逐漸增加，可能會遇到體重減輕趨緩的減重停滯期，此時宜採取低熱量的低醣飲食，並搭配適當的運動，來維持或改善減重效果。