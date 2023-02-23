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胃鏡縮胃術後怎麼吃 營養師：慢慢吃 飽就停

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義基督教醫院營養師游正偉建議每口食物都要慢慢吃，感覺飽腹感的那一刻，就不要再吃。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院營養師游正偉建議每口食物都要慢慢吃，感覺飽腹感的那一刻，就不要再吃。圖／嘉義基督教醫院提供

很多人有體重過重的狀況，為了能恢復健康及維持良好體態，選擇「胃鏡縮胃」手術，但術後要如何進食才正確？嘉義基督教醫院營養師游正偉建議每口食物都要慢慢吃，感覺飽腹感的那一刻，就不要再吃，且搭配適當的運動，來維持或改善減重效果。

減重飲食被廣為推廣，但有些人愈減愈重，甚至努力運動，體重不減反增。嘗試過節食、運動、吃藥等減重方式無效後，不少人選擇「胃鏡縮胃」手術。

嘉義基督教醫院表示，胃鏡縮胃藉由胃鏡放置縫線系統，透過特殊的縫合手法，進行胃容量和形狀的縮小調整，讓胃的容量變小，飽腹的時間更久，1、2年內，可以減掉20%或更多的體重，由於保留胃的生理功能，術後即可進食，大多數患者可以在幾天內幾乎恢復所有的正常活動。

為確保術後身體快速康復及適應新胃的大小，嘉基減重中心團隊規劃4個階段飲食與運動要點。第一階段，注意水分補充，如開水、不加糖的果汁、無油菜湯…（禁止酒精／咖啡因／碳酸飲料），以每15分鐘30cc的速度緩緩少量啜飲，一天的量不低於1500cc，讓身體有時間適應進食節奏，並視體能狀況平緩走動。第二階段，維持流質飲食並開始增加蛋白質的攝取量，再搭配輕度重量訓練或心肺功能訓練的運動。第三～四階段，調整飲食質地，應用食材的選擇、烹調的方式及用餐的順序，以小量、足量蛋白、低卡的型態，計畫性恢復至日常均衡飲食，並持之以恆。

營養師游正偉表示，術後因為胃的空間縮小，如進食速度太快、太多食物下肚，常會導致不適而嘔吐，建議每一口食物都要慢慢吃，至少咀嚼25下，感覺飽腹感的那一刻，就不要再吃了。之後因進食量逐漸增加，可能會遇到體重減輕趨緩的減重停滯期，此時宜採取低熱量的低醣飲食，並搭配適當的運動，來維持或改善減重效果。

游正偉提醒，進行飲食管理的民眾，要學會閱讀食品標示，應避免選擇成分中含有糖或高果糖玉米糖漿或酒精或飽和脂肪和反式脂肪的食品。而飲料、果汁、含酒精飲料，容易順利進入胃腸道，可能吸收過多的卡路里，影響減重成效。

減重中心團隊透過通訊軟體和患者互動。圖／嘉義基督教醫院提供
減重中心團隊透過通訊軟體和患者互動。圖／嘉義基督教醫院提供

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