1200月票採「吃到飽」預計7月上路 北市交通局：旅客非常期盼

行政院會今天拍板通過「中央促進公共運輸使用方案」，推出3個生活圈通勤通學月票，預計7月上路，雙北1280定期票也將退場。台北市交通局長謝銘鴻表示，1200月票採「吃到飽」，台鐵系統較複雜會晚一點納入運具，待中央公布細節，將與其他3市討論方案。

北市交通局長謝銘鴻今表示，1200月票延續公車、捷運、YouBike公共自行車，也會納入台鐵與國道客運，範圍從雙北擴展到桃園和基隆。他先前與旅客聊及此政策，他們都非常期盼。如果透過中央和地方政府補助，交通局樂見政策上路，甚至可吸引開車族或機車族使用。

謝銘鴻提到，1200月票朝1280元定期票功能去規劃，採取「吃到飽」、不限制搭乘次數，只是降價80元，方案目前尚未完全出來。1280元月票原由雙北市政府負擔，此次中央主導1200月票，擴及其他縣市公共運輸，使用量更大，也感謝中央願意挹注資源，否則以地方財政來說會有點吃力。

他說，中央與地方經費負擔比例為9比1，北市府要去試算包含多少人使用月票、收入、實際使用運具多寡、支應費用，以及估算政府差額補貼等。透過「基北北桃公共運輸發展平台」，北市會與其他3市政府不定期開會討論，並邀集專家學者、客運代表等相關單位商討。

北市交通局統計，1280定期票自2018年3月開賣至今年1月，累計售出1500萬張，每月平均賣出26萬張，期間遇到疫情，購買人數略為減少，最高曾創下單月賣出34萬張。