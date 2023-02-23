連假要幹嘛？foodpanda訂星巴克新品7.7折 Uber送機8折

迎接228連假，foodpanda看準部分民眾不想去景點人擠人、熱門餐廳大排長龍的需求，推出一系列麥當勞、星巴克、速食店優惠，包含麥當勞粉絲狂敲碗的「無敵大麥克」限時回歸，以及專為不吃牛饕客打造的「香鷄大麥克」，即日起至3月14日搭配指定套餐免輸入優惠碼即享優惠價；喜歡蘋果派的民眾，foodpanda另獨家推訂購麥當勞蘋果派免輸入優惠碼享第2件5折優惠。

而熱愛嚐鮮的星巴克鐵粉，即日起到2月28日，訂購星巴克粉嫩新品「草莓派風味星冰樂」享有7.7折嚐鮮優惠價；訂購星巴克特大杯燕麥奶那堤，免輸入優惠碼享第2杯5折優惠。

另外，漢堡王、必勝客的指定商品也有買1送1優惠，包括即日起至3月6日，訂購漢堡王水牛城10塊辣雞塊、辣薯球，輸入優惠碼「二月火辣辣」享買1送1優惠。即日起至2月28日，訂購Pasta Hut滿200元，輸入優惠碼「pastahut50」現折50元；訂購必勝客海鮮個人比薩，免輸入優惠碼享買1送1優惠。即日起至2月28日，訂購肯德基滿320元，輸入優惠碼「餓就肯隻雞」現折80元，超多選擇讓你連假在家放空輕鬆點。

Uber則是看好疫後報復性旅遊潮，將於2月24日至2月27日參與台北春季旅遊展，除了於展位完成指定任務有機會獲得千元乘車優惠之外，更攜手合作租賃車行於桃機推出菁英優步（接機）乘車選項，只需點開Uber App、選擇上車航廈與會面點，就能一鍵快速叫車。消費者也可以透過Uber App安排台灣4大機場送機行程，即日起至3月31日，使用Uber App叫車並指定台北松山機場、桃園國際機場、台中清泉崗機場、高雄小港機場等機場下車，綁定刷國泰世華卡支付車資，輸入優惠序號「CUBFLYQ1」，可享8折優惠。先前推出的「預約搭乘」功能，同步擴大至基隆、台北、新北、桃園、新竹，讓更多乘客享受最早30天前可以預約叫車的便利，更便於安排行程。