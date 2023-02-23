快訊

才獲優良軍醫！骨科權威家中搜出2300萬 涉貪火速遭調職

北北基桃通勤月票1200元吃到飽拍板 前20大受惠站點出爐

穩了！台股今年以來漲9％ 金管會取消有條件式禁空令

連假要幹嘛？foodpanda訂星巴克新品7.7折 Uber送機8折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda推228連假優惠，星巴克粉嫩新品「草莓派風味星冰樂」享7.7折優惠。圖／foodpanda提供
foodpanda推228連假優惠，星巴克粉嫩新品「草莓派風味星冰樂」享7.7折優惠。圖／foodpanda提供

迎接228連假，foodpanda看準部分民眾不想去景點人擠人、熱門餐廳大排長龍的需求，推出一系列麥當勞、星巴克、速食店優惠，包含麥當勞粉絲狂敲碗的「無敵大麥克」限時回歸，以及專為不吃牛饕客打造的「香鷄大麥克」，即日起至3月14日搭配指定套餐免輸入優惠碼即享優惠價；喜歡蘋果派的民眾，foodpanda另獨家推訂購麥當勞蘋果派免輸入優惠碼享第2件5折優惠。

而熱愛嚐鮮的星巴克鐵粉，即日起到2月28日，訂購星巴克粉嫩新品「草莓派風味星冰樂」享有7.7折嚐鮮優惠價；訂購星巴克特大杯燕麥奶那堤，免輸入優惠碼享第2杯5折優惠。

另外，漢堡王、必勝客的指定商品也有買1送1優惠，包括即日起至3月6日，訂購漢堡王水牛城10塊辣雞塊、辣薯球，輸入優惠碼「二月火辣辣」享買1送1優惠。即日起至2月28日，訂購Pasta Hut滿200元，輸入優惠碼「pastahut50」現折50元；訂購必勝客海鮮個人比薩，免輸入優惠碼享買1送1優惠。即日起至2月28日，訂購肯德基滿320元，輸入優惠碼「餓就肯隻雞」現折80元，超多選擇讓你連假在家放空輕鬆點。

Uber則是看好疫後報復性旅遊潮，將於2月24日至2月27日參與台北春季旅遊展，除了於展位完成指定任務有機會獲得千元乘車優惠之外，更攜手合作租賃車行於桃機推出菁英優步（接機）乘車選項，只需點開Uber App、選擇上車航廈與會面點，就能一鍵快速叫車。消費者也可以透過Uber App安排台灣4大機場送機行程，即日起至3月31日，使用Uber App叫車並指定台北松山機場、桃園國際機場、台中清泉崗機場、高雄小港機場等機場下車，綁定刷國泰世華卡支付車資，輸入優惠序號「CUBFLYQ1」，可享8折優惠。先前推出的「預約搭乘」功能，同步擴大至基隆、台北、新北、桃園、新竹，讓更多乘客享受最早30天前可以預約叫車的便利，更便於安排行程。

另外，Uber App更首次推出「遊北亞享優惠」精省方案，即日起至3月5日，搭乘Uber合作多元計程車隊派遣車輛到桃園國際機場下車，就能獲得限量東京及香港機場Uber App優惠序號；同期間使用指定東京及香港機場Uber App優惠序號，於成田、羽田機場或香港機場開啟Uber App叫車，即可獲得價值100元Uber Cash點數，可使用於Uber或Uber Eats。

搶攻報復性旅遊商機，Uber推智慧旅遊體驗，2月24日至2月27日參與台北春季旅遊展，祭最高千元乘車金抽獎活動。圖／Uber提供
搶攻報復性旅遊商機，Uber推智慧旅遊體驗，2月24日至2月27日參與台北春季旅遊展，祭最高千元乘車金抽獎活動。圖／Uber提供
foodpanda透過數據發現，花蓮、宜蘭及彰化每到連假訂單就爆增，成為連假訂單黑馬。圖／foodpanda提供
foodpanda透過數據發現，花蓮、宜蘭及彰化每到連假訂單就爆增，成為連假訂單黑馬。圖／foodpanda提供

清泉崗機場 Uber 星巴克

延伸閱讀

228連假集客！宏匯廣場首發「500元連假限定購物金」

調查：外送兩大龍頭常用度差距縮小 後進者急起直追

星巴克推爆款新飲品

喝到3月中！「星巴克外送5優惠」1次看：經典飲品買1送1、第2杯半價，「草莓派星冰樂」也享好康

相關新聞

誰是1200元文化禮金邊緣人？文化部：三讀通過後公布

文化部上周發布擴大發放文化成年禮金規劃後，因為規劃是發放給18歲到21歲青年每人1200元文化禮金，許多2001年9至1...

交通月票上路 陳其邁：高雄通勤399、南高屏城際999吃到飽

行政院交通月票拍板定案，高雄市訴求獲得中央支持。市長陳其邁今天下午宣布將推出高雄市區通勤月票399元及南高屏城際通勤月票999元...

影／政院拍板交通月票！北北基桃1200元「含台鐵」 中南部有2方案

行政院會今天拍板「中央促進公共運輸使用方案」，針對北北基桃、中彰投、南高屏等三個生活圈推出通勤通學月票。月票可搭乘台鐵、...

清晨05:18東部發生芮氏規模4.5地震 最大震度3級

中央氣象局表示，今天清晨5點18分東部地區發生芮氏規模4.5地震，最大震度3級，震央位於花蓮縣政府東方11.9公里台灣東...

把握今氣溫回升！明越晚越冷 228連假先冷後暖下探8度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(23日)氣溫略升，大台北、宜蘭有局部短暫雨，...

台男驚訝日居酒屋喝到半夜隔天照上班 網曝這習慣台灣比不上

一名台灣男子在PTT上以「日本人怎麼有辦法晚上應酬，隔天正常上班？」為題發文，表示看到日本居酒屋文化後，覺得日本人真是強，讓他感嘆為何在台灣酒聚到晚間九點就累到不行，為何日本人有辦法喝酒撐到半夜，然後隔日繼續正常上班。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦