228連假適逢櫻花季遊客湧入東部 交通管制一次看　

今年228連假從25日放到28日共4天，適逢賞花季節，大量遊客將湧入東部，國道5號、蘇花改、台7線等道路實施交通管制，武陵農場周邊路段禁止無場內住宿或預約團客車輛進入，公路總局建議可到鄰近景點遊玩。

高公局規畫實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等措施，國5入口匝道封閉時間如下：25日凌晨0時到中午12時，封閉石碇、坪林南向入口；26日上午5時到中午12時，封閉石碇、坪林南向入口。以上2時段，石碇南向入口封閉期間均改為大客車專用。

公路總局預估，蘇花路廊25日南下車流將達1萬7000輛，28日北上1萬5800輛，實施車種管制，台9線及台9丁線蘇澳到崇德段，禁止21噸以上大貨車通行時段如下：25日上午5時到下午5時、26日上午7時到11時、27日下午2時到6時、28日中午12時到下午8時，均為雙向禁止。

連假期間正好是武陵農場櫻花季，實施總量管制，每日進場6000人；中124線禁止車輛進入，台7甲線思源啞口到中124線路口（45K到55K）禁止路邊臨停，且無場內住宿或預約團客通行證的車輛一律禁止進入。