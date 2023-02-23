快訊

才獲優良軍醫！骨科權威家中搜出2300萬 涉貪火速遭調職

北北基桃通勤月票1200元吃到飽拍板 前20大受惠站點出爐

穩了！台股今年以來漲9％ 金管會取消有條件式禁空令

聽新聞
test
0:00 / 0:00

228連假適逢櫻花季遊客湧入東部 交通管制一次看　

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
武陵農場櫻花季，228連假期間公路總局將禁止車輛進入中124線，台7線思源啞口到中124線禁止臨停，無場內住宿或預約團客通行證禁止進入。圖／本報系資料照
武陵農場櫻花季，228連假期間公路總局將禁止車輛進入中124線，台7線思源啞口到中124線禁止臨停，無場內住宿或預約團客通行證禁止進入。圖／本報系資料照

今年228連假從25日放到28日共4天，適逢賞花季節，大量遊客將湧入東部，國道5號、蘇花改、台7線等道路實施交通管制，武陵農場周邊路段禁止無場內住宿或預約團客車輛進入，公路總局建議可到鄰近景點遊玩。

高公局規畫實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等措施，國5入口匝道封閉時間如下：25日凌晨0時到中午12時，封閉石碇、坪林南向入口；26日上午5時到中午12時，封閉石碇、坪林南向入口。以上2時段，石碇南向入口封閉期間均改為大客車專用。

公路總局預估，蘇花路廊25日南下車流將達1萬7000輛，28日北上1萬5800輛，實施車種管制，台9線及台9丁線蘇澳到崇德段，禁止21噸以上大貨車通行時段如下：25日上午5時到下午5時、26日上午7時到11時、27日下午2時到6時、28日中午12時到下午8時，均為雙向禁止。

連假期間正好是武陵農場櫻花季，實施總量管制，每日進場6000人；中124線禁止車輛進入，台7甲線思源啞口到中124線路口（45K到55K）禁止路邊臨停，且無場內住宿或預約團客通行證的車輛一律禁止進入。

公路總局建議，想要賞櫻的民眾宜先到公總官網查詢各項措施，或調整行程，建議可到鄰近景點，如太平山國家森林遊樂區、明池國家森林遊樂區、清水地熱公園、鳩之澤溫泉、棲蘭森林遊樂園等遊玩。

連假期間，高公局特定時段將封閉國5南向入口匝道。圖／高速公路局提供
連假期間，高公局特定時段將封閉國5南向入口匝道。圖／高速公路局提供
25日蘇花改南向車流預估將達17000輛，28日北上15800輛，連假期間特定時段禁止21噸以上大貨車行駛。圖／本報系資料照
25日蘇花改南向車流預估將達17000輛，28日北上15800輛，連假期間特定時段禁止21噸以上大貨車行駛。圖／本報系資料照

武陵農場 住宿 森林遊樂區

延伸閱讀

228連假集客！宏匯廣場首發「500元連假限定購物金」

【有獎徵答活動】元氣網健康聚樂部 讓我們連假健康「聚」在一起

新光三越春季百家新櫃上場 228連假北中南快閃店齊發

228連假好好玩！全台「主題樂園&休閒景點」優惠　兒童新樂園延長、12歲以下玩劍湖山、麗寶99元、義大只要1元

相關新聞

誰是1200元文化禮金邊緣人？文化部：三讀通過後公布

文化部上周發布擴大發放文化成年禮金規劃後，因為規劃是發放給18歲到21歲青年每人1200元文化禮金，許多2001年9至1...

交通月票上路 陳其邁：高雄通勤399、南高屏城際999吃到飽

行政院交通月票拍板定案，高雄市訴求獲得中央支持。市長陳其邁今天下午宣布將推出高雄市區通勤月票399元及南高屏城際通勤月票999元...

影／政院拍板交通月票！北北基桃1200元「含台鐵」 中南部有2方案

行政院會今天拍板「中央促進公共運輸使用方案」，針對北北基桃、中彰投、南高屏等三個生活圈推出通勤通學月票。月票可搭乘台鐵、...

清晨05:18東部發生芮氏規模4.5地震 最大震度3級

中央氣象局表示，今天清晨5點18分東部地區發生芮氏規模4.5地震，最大震度3級，震央位於花蓮縣政府東方11.9公里台灣東...

把握今氣溫回升！明越晚越冷 228連假先冷後暖下探8度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(23日)氣溫略升，大台北、宜蘭有局部短暫雨，...

台男驚訝日居酒屋喝到半夜隔天照上班 網曝這習慣台灣比不上

一名台灣男子在PTT上以「日本人怎麼有辦法晚上應酬，隔天正常上班？」為題發文，表示看到日本居酒屋文化後，覺得日本人真是強，讓他感嘆為何在台灣酒聚到晚間九點就累到不行，為何日本人有辦法喝酒撐到半夜，然後隔日繼續正常上班。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦