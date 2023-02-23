高雄港旅運中心3樓海岸步道限定時段 開放民眾進場開箱

即將營運的高雄港旅運中心以表現海浪流體動態為設計意象，搭配充滿未來感的3D曲面帷幕牆，受到許多民眾的關注。台灣港務公司高雄港務分公司特別於3月6日及3月9日中午12點至下午4點，快閃開放3樓海岸步道，讓引頸期盼的民眾親近海景第一排，並觀賞豪華國際郵輪靠泊高雄港的獨特美景。

港務公司指出，隨著疫情趨緩，高雄港預計於3月6日及3月9日先後迎接巴哈馬籍豪華郵輪「七海探索者號」以及馬紹爾群島籍「諾蒂卡號」，靠泊全新啟用的「高雄港旅運中心」，分別帶來600及650名的外籍旅客。

而此次旅運中心開放3樓海岸步道，請民眾當天進入1樓大廳後，直接搭乘電梯前往3樓，並遵循現場工作人員引導之參觀動線。另該公司後續將依這2次的郵輪作業進行內部動線配置的優化調整，同步導入智慧化設施來提升服務品質。重新開放時程將於內部調整作業完成後，即時公告於高雄港務分公司的臉書，敬請期待。