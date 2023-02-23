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咳好久不只是新冠後遺症 小心黴漿菌作祟

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
室內口罩禁令20日起鬆綁，但實際觀察，多數民眾在室內場所仍會自主配戴。(記者胡經周／攝影)
室內口罩禁令20日起鬆綁，但實際觀察，多數民眾在室內場所仍會自主配戴。(記者胡經周／攝影)

除了新冠肺炎流感會造成呼吸道疾病，讓人不停咳嗽外，黴漿菌也是造成久咳不止的兇手之一。有網紅醫師在臉書指出，「梅江俊這位壞同學，最近有（又）開始到處出沒害人」。中華民國基層醫療協會理事長林應然表示，黴漿菌和流感雖然都會造成咳嗽，但和流感不同，病程來得慢、去得也慢，且咳嗽時間拉很長，通常會拉到兩周左右；但通常以紅黴素類的抗生素治療就能達到很好的治療效果。

台大醫師李秉穎今天在疫情記者會上表示，目前兒童傳染病疫情持平，由於過去採取嚴格防疫措施，很多傳染病都不流行了。但對於新生兒由於這三年都沒感染過相關的疾病，特別容易產生大規模流行規模，如呼吸道融合病毒前陣子有很多病例，所幸沒有太多重症個案，並未造成醫療過度負擔；另外，如腺病毒、黴漿菌病例開始上升，也和解封有關，但並無免疫負債問題，疫情流行狀況並未叫疫情前高。

林應然說，從去年五月新冠肺炎大爆發後，慢性咳嗽的人數就大幅增加，針對這些長期慢性咳嗽者，醫師除了判斷是新冠肺炎後遺症外，也會「順便」檢驗是否為黴漿菌感染；另一方面，也可能是因為感染新冠肺炎後，免疫力下降，導致民眾進一步感染，因此臨床上會看到「感染人數增加」。

由於現在正是流感的流行季節，一但咳嗽常會和黴漿菌搞混。林應然說，兩者還是有很大的不同。流感主要流行在秋冬季節，且來勢洶洶，一但感染除了呼吸道症狀外，還會出現精神不濟、發燒、頭痛、全身痠痛等症狀；尤其疲倦症狀明顯。以克流感等抗病毒藥物治療。

黴菌菌則一年到頭都可能感染，且不分年齡都可能感染。感染時雖也會發燒，但多以低燒為主，且咳嗽期拉得很長。雖也可能因免疫力低下造成肺炎、腦炎住院，但治療上不難，主要以紅黴素類的抗生素治療。

林應然表示，由於過去三年因新冠肺炎緣故，民眾口罩戴得牢實，不容易感染相關呼吸道疾病，現在隨著防疫鬆綁，加上過去都未感染，可能造成免疫負債，因此容易得到流感或是黴漿菌，因此建議民眾還是戴好口罩，預防各類呼吸道疾病。

新冠肺炎 咳嗽 流感

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