誰是1200元文化禮金邊緣人？文化部：三讀通過後公布

文化部上周發布擴大發放文化成年禮金規劃後，因為規劃是發放給18歲到21歲青年每人1200元文化禮金，許多2001年9至12月出生的學子，擔心自己未列入發放的年齡範圍，成為「文化禮金邊緣人」，表達期待納入發放範圍的心聲。文化部今天表示，將精算整體預算規模並盡力爭取，有關年齡範圍、領取方式等執行細節，待特別預算三讀通過後正式公告。

行政院今（23）日院會通過疫後特別預算案，文化部獲行政院同意編列擴大成年禮金7.5億及各項藝文振興方案15億，合計22.5億元，將以「精準振興」支持藝文產業疫後復甦。

文化部長史哲表示，自己上任以後發現文化部未能納入疫後振興預算之列，因深知藝文產業「衰於百業之前、興於百業之後」，藝文產業對於強化經濟韌性的需求更勝於其他產業，因此立即向行政院爭取，並獲行政院長陳建仁溫柔快速地回應後編列預算。後續文化部將積極爭取及規劃，期盼獲得朝野支持，加速協助藝文產業疫後發展。

文化部表示，德國、義大利、西班牙、法國等歐洲國家，近年皆陸續有發放文化禮金予青年用以文化體驗及消費的相關案例，如德國柏林市政府2023年推出青年文化消費券，提供居住於柏林18至23歲青年每人50歐元（約新台幣1638元）的文化消費補助，可適用包含博物館、劇場、電影院等文化場所；義大利提供每位18歲青年500歐元（約新台幣16000元）、西班牙每位400歐元（約新台幣14000元）、法國每位300歐元（約新台幣9600元）的文化消費補助，除積極推動青年進行文化體驗、促進文化消費，並培育藝文欣賞人口。

文化部在參考各國經驗並經詳細規劃後，於今（112）年度預算正式編列2億元，預計發放給18歲青年，每人1200元文化禮金。而在文化部長史哲上任後，考量自2019年疫情爆發，讓3屆熱血青春的18歲青年，不僅失去象徵成年的高中畢業典禮，更錯過了畢業旅行、校外教學等文化及社群體驗，特別請命爭取再加發19至21歲每人1200元禮金。

除擴大成年禮金，文化部也爭取15億元預算，將用於辦理產業振興，規劃包含18-21歲符合成年禮者至獨立書店購書將加發購書禮金，並鼓勵縣市轄內書店串連辦理書展、書市、主題活動等，提振實體書店營運；支持故事內容開發，強化內容產業升級；以及規劃博物館及地方文化館相關遊程、辦理文化觀光串連、社區見學體驗行動計畫等，帶動地方文化觀光、小型藝文消費產業復甦。

為彌補疫情下民眾難以參與藝文活動的缺憾及兼顧文化平權，將媒合表演藝術及傳統戲曲等進行偏鄉巡演；並藉由結合民間大型宮廟活動，辦理戲曲大匯演，創造傳統藝術劇團、表演團隊等演出機會，同時拓展藝文欣賞人口。

文化部也將與教育部合作，辦理「藝拍即合校園藝術課程及校外文化教學一日文化體驗」，媒合及開發藝文團隊及藝術家校內教學；支持學校帶領學生參訪文化設施、表演劇場、文化資產、地方文化館及參加工藝體驗活動等，提高文化近用機會，也提升藝文產業消費。並邀請或甄選藝術家及團隊，於文化部5大文創園區或其他文化場域進行策展；透過縣市政府轄下美術館及其藝文展覽空間，媒合高中、國中、國小等，辦理各項美術、視覺藝術創作等藝文活動，擴大藝術欣賞機會，並鼓勵大眾重新走入文化生活。