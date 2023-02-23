農委會3年270億元特別預算三面向打造韌性農業 改善禽舍為其一

行政院通過主計總處提報的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，特別預算編列新台幣3800億元中，農委會預計預計3年投入近台幣270億元，以加強農業及農村的社會、環境及經濟韌性等三個重要目標，確保照顧農漁民生活、強化農業基礎建設及農產業轉型升級。

農委會主委陳吉仲今天召開記者會，針對外界關心的雞蛋議題，強調會透過特別預算全力推動傳統開放式禽舍改建為非開放式或密閉水濂環控禽舍，以降低極端氣候及禽流感的影響，穩定雞蛋供應。

農委會說明，強化農業韌性及推動農漁民協助措施有三個重要目標，包含增加社會韌性(暖農民)、環境韌性(固農村)、經濟韌性(強農業)。

農委會表示，社會韌性(暖農民)希望透過食農教育、地產地消及鼓勵公私協力，達成支持在地農產業，照顧農民及農村高齡或弱勢族群。規畫辦理農村送暖，挹注13.09億元，預估950萬人次受惠，改善部分農村弱勢族群餐食問題，進而健全農村善循環、安定農民暖福利。

環境韌性(固農村)則是推動提升農業水資源永續韌性建設，預估增加就業機會9000多人/年、受益農戶32萬戶、灌溉用水調度年1125萬噸；強化社區農路韌性基礎建設，改善630公里農路；提升養殖供排水效能強化源頭管理及推動科技化及永續海上養殖，增加養殖區受益面積180公頃；打造韌性漁港，總受益漁船650艘。

另外，建置農業氣象站及網絡，降低農業損失4%；修建木竹生產區基礎路網60公里及強化森林防減災預警機制，預計覆蓋70%林火高風險區域。相關計畫將挹注221.39億元，期鞏固農村三生永續、增加防災減災效能。

而經濟韌性(強農業)預估挹注33.76億元。輔導養禽場禽舍升級為水簾密閉式或非開放式禽舍，計180多棟受惠；推動養殖結合綠能自發自用，受益養殖漁民520戶、養殖面積250公頃以上。

同時，推動淨零智慧循環永續設(施)備，提供農業剩餘資源再利用量能2萬噸；建置林業剩餘資材循環應用場域至少6處，預期每年處理木竹剩餘資材達1萬公噸以上；提高木竹收穫生產效率，降低生產成本20%；補助漁船筏購置攜帶式AIS，提升漁船航行安全，強化漁船(筏)動態管理效率，受益船數2,500艘。

農委會表示，因禽流感及氣候因素導致國內雞蛋供應量減少，目前每日雞蛋供應量11萬2千箱（一箱200顆），近期每日消費量缺口約在50萬顆至80萬顆之間波動，以北部大型通路較受影響。為因應消費需求，該會已辦理短期專案進口殼蛋、液蛋合計約500萬顆。

同時積極協調蛋商橫向調度，並且透過「進口補足加工、加工釋出消費」的方式向加工業者調度雞蛋，以及強化冷鏈庫存調節機制，透過各地蛋商及運銷業者加強橫向調度補足各大通路，全力滿足消費者需求。

面對天候變化與禽流感的威脅，農委會表示，此次爭取特別預算推動傳統開放式禽舍改建為非開放式或密閉水濂環控禽舍，就是希望降低極端氣候及禽流感的威脅影響。在養禽場全面升級改善之前，農委會也持續全力防範蛋雞場疫病發生，輔導養禽場做好禽埸自衞防疫工作及加強家禽流行性感冒強化防疫措施。

農委會說，今年會增加蛋種雞進口數量達30萬隻，並且全面協助種雞場、蛋中雞場及蛋雞場增養及復養工作，確保種雞場穩定供應雛雞給蛋中雞場，獎勵蛋中雞場進養雛雞，加速逾齡寡產母雞群淘汰更換，以穩定整體產銷秩序，為未來一年雞蛋供應無虞做準備。