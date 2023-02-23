勞保年改沒動靜？許銘春：撥補也算改革 其他面向短期內難達成

行政院院會今通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，編列特別預算額外挹注勞工保險基金300億元，若再加上原本已編列好的450億，今年總計有750億元挹注勞保基金。對於外界不斷呼籲重啟勞保年改，批評年改不能只靠撥補，勞動部長許銘春今接受媒體人黃光芹網路節目專訪時表示，政府撥補也是一種改革，但不是說撥補後，其他面向就不做，只是短期內難達成共識。

由於外界持續喊話重啟勞保年改期程，但勞動部僅回應持續搜集各界意見。許銘春說，人口老化、少子化浪潮下，繳費的人變少，領得人卻越來越多，各國都面臨年金改革問題，法國、南韓皆然，台灣也一定會嚴正正視問題。

她強調，勞保是國家辦的社會保險，政府一定不會讓它倒，不會放任勞保破產，但她不諱言，勞保的制度設計有問題，必須要解決，政府一定會負起責任面對。

許銘春指出，從世界各國的年金改革經驗來看，政府撥補、挹注財源是重要手段，勞動部持續搜集各界意見，但唯有政府撥補是唯一共識，其他面向意見仍分歧，至少到目前為止，就是撥補這件事可以做，因此她2020年向行政院爭取撥補200億，並逐年提高金額，若再加上疫後特別條例的300億元，至今總計撥補達1470億元。

對於外界批評勞保年改不能只靠撥補，許銘春表示，相較於過去政府也說要撥補，但只聞樓梯響，不聞錢下來，而現在撥補已經做了，這也是一種改革，其他面向也必須處理，但短期內不容易，畢竟勞工有1000多萬人，投保單位有60萬，影響層面大，一定要審慎、凝聚共識，改革才能圓滿達成，「不是不做，而是什麼時候做、該怎麼做」。現階段就是先從有共識的部分做，但不是說撥補後，其他都不做。

由於先前國民黨立委曾銘宗在立院質詢時，許銘春曾坦言根據精算報告數字需每年至少撥補1000億元，許銘春今解釋，撥補多少錢要看基金財務狀況，如果年底預估8000億元的勞保基金會產生缺口，編明年預算時就會說今年給750億，明年不要低於750億，這都有可能，政府會參考建議，也會視實際狀況。

此外，許銘春說，勞保基金規模8000億是安全水位，去年雖然受全球金融市場震盪影響，勞保基金虧損了580多億，但她透露，勞保基金在今年1月回補了280幾億，因此基金水位已回到7800億元，精確收益數字會在3月1日公布。