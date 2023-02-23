台南、高雄、屏東通勤月票999元 台南再爭取299境內版

行政院今日拍版通過「促進公共運輸使用方案」。台南市與高雄市、屏東縣也將聯手共同推出「南高屏公共運輸月票999」，採吃到飽、跨運具、跨縣市一票到底的方式，讓民眾享受便宜便利的公共運輸。

台南市交通局長王銘德表示，台南、高雄、屏東同一生活圈，南高屏3縣市近一個月以來密集研商，聯手向中央申請「南高屏公共運輸月票999」方案，一張票可搭乘台南、高雄、屏東三縣市境內的台鐵、跨縣市的公路客運和國道客運，也可搭乘南高屏3縣市境內的公車、捷運、渡輪等在地交通工具，也涵蓋各地的公共自行車。

另外，台南市將加碼向中央爭取申請「台南市公共運輸月票299」方案，涵蓋台南市境內的幹支線公車、市區公車、小黃公車，以及最新上路的厝邊公車、Ubike等，也都可望一票到底吃到飽。

台南市政府表示，等交通部正式發佈申請規定，就會第一時間和高、屏聯合送件，讓市民能盡快享受公共運輸福利。

交通局表示，3縣市提出月票999元以內，民眾可持1張票到3縣市搭乘公共運輸「吃到飽」，台南將會有涵蓋市區公車、台鐵、YouBike2.0、長途國道客運等境內與跨境組合優惠票價，以高雄、台南台鐵月票3千多元，受惠最多，新營、台南台鐵月票1500元，也可省下約500元。

市長黃偉哲指出，長年以來南部的公共運輸資源不若北部充足，月票制受惠的以北北基佔近9成，基於南北公共運輸平權，希望中央給予南部縣市充足資源。應藉此機會落實交通平權，祭出「公共運輸三大提升方向」，除了推出月票甜甜價，刺激搭乘率之外，提出「擴大公共運輸路網」、「加速電動公車汰換」、「提升駕駛職業環境」等三大面向公共運輸計畫共6億2000萬元，建議中央一併納入補助，優先給予台南公共運輸更周延全面的照顧，結構性地提升公共運輸營運體質。