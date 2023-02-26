健康的隱形殺手！網議6大「高血壓」症狀需小心！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「高血壓前兆」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的六大高血壓前兆有哪些。

根據國民健康署統計，台灣每4名成年人中就有1名罹患高血壓，卻有高達7成的民眾不知自己罹患高血壓，由於在初期症狀並不明顯，高血壓又被稱為「隱形殺手」，但若以下這些前兆發生時，可就必須提高警戒了。

「頭暈」跌倒易成致命危機 高血壓長期未治療恐致「心臟衰竭」 TOP6高血壓前兆 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖 談到「高血壓」的前兆，不少民眾提及家中長輩有因高血壓「頭暈、昏倒」的案例，網友紛紛說道「發作的時候真的就是頭痛欲裂」、「爸爸本來就有高血壓，某天早上突然在浴室昏倒腦出血」、「有一次長輩在我前面突然昏倒，緊急送去醫院開刀，復健超過半年都沒有恢復」，表示高血壓不僅會造成暈眩，昏倒後頭部撞擊所造成的傷害，更容易成為致命危機，因此建議「暈眩發作時最好趕快扶著身旁的支撐物，並請旁人協助就醫」。

而高血壓長期下來會造成動脈阻力增加，造成心臟肥大，進而導致「心悸」，有民眾分享「我爸有高血壓問題，最近常常心律不整」、「有天我在公司畫圖，突然覺得呼吸困難、快昏倒，緊急送醫才知道自己有高血壓以及左心室肥大」，表示若被同時診斷出高血壓與心臟衰竭，很可能代表已罹患高血壓一段時間，需立即接受妥善治療。

另一方面，「肢體無力」是許多人容易忽略的症狀，就有網友留言「前陣子常覺得很累，以為只是加班加太多過勞，後來又開始容易喘，去看醫生才發現是高血壓」，醫生也提醒「若有嘔吐、無力、頭暈等症狀出現」，即有可能是患有高血壓的前兆，表示高血壓可能會同時出現多種症狀，民眾需隨時保持警惕，免得發現時已是高血壓後期。

預防勝於治療，就算是無家族史的年輕人，也建議每3個月量一次血壓，定期追蹤以防萬一，此外，養成規律的運動習慣與均衡飲食也很重要，從日常保健做起，才是遠離高血壓的第一步。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「高血壓前兆」相關討論則數。觀測期間：2022/01/01~2023/01/19，共一年觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw