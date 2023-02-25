放假就要開心玩！ 網推「這些」遊樂園好玩又好逛



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「遊樂園」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大遊樂園有哪些。

連假將近還沒想好要去哪裡玩？對許多家庭而言，「遊樂園」是最適合一家大小共同出遊的好去處，近期有許多樂園開放全新設施與園區，其中也舉辦主題派對與特色展演，讓遊客能盡情感受遊樂園的歡樂氛圍。

「麗寶樂園」熊大小鎮超級Q！「兒童新樂園」交通便利CP值又高

網友熱議TOP5遊樂園 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 麗寶樂園

觀察近三個月內網友針對「遊樂園」相關話題的討論，可以發現「麗寶樂園」受到網友最熱烈的討論。麗寶樂園除了遊樂設施，更擁有OUTLET MALL讓大人小孩都能開心遊玩。此外，在去年年底新開幕了LINE FRIENDS「熊大的麗寶小鎮」互動園區，在春節連續假期就吸引了超過40萬遊客到來，不少網友表示可以趁連假衝一波，紛紛在底下留言「熊大兔兔太可愛了」、「看起來很好玩」。

NO2. 六福村主題遊樂園

「六福村主題遊樂園」擁有被評為全台灣最恐怖設施之一的笑傲飛鷹與大怒神，經常以節慶主題推出期間限定的活動，讓去過的網友大推「氛圍感滿滿」、「遊行超厲害」。另外，趁著春節期間也睽違已久地開放超刺激設施「第二代風火輪」，引來網友激動留言「風火輪要回來了」、「4不4該出發了」。

NO3. 兒童新樂園

假日不知道該帶小孩到哪放風？有不少網友提到位於台北市區的「兒童新樂園」，搭乘 捷運就能抵達的特色是不少爸媽規劃出門的選擇之一。近期也舉辦了恐龍主題展演與室內親子樂園，有網友表示「銅板價很適合遛小童」、「去過不錯玩，雨天的好去處」。

NO4. 劍湖山世界

身為學生畢旅熱門景點的「劍湖山世界」也受到網友熱議，同時擁有水陸設施讓不少網友覺得值回票價，近期也舉辦了「戽斗星球」主題展覽與拉丁主題特技秀，吸引網友大推表示「劇場表演一級棒」、「上次還跟家人一起去劍湖山回味童年」。

NO5. 義大遊樂世界

以異國風情建築為名的「義大遊樂世界」，主打地中海與歐式建築造景，讓想出國的遊客有如來趟歐洲之旅，加上義大世界遊樂設施選擇豐富，有鬼屋、VR、表演秀、摩天輪等等，讓不少網友表示「覺得意猶未盡」。

看完網友們對「遊樂園」的評論，是不是也很想趁放假一探究竟呢！快去揪你的親朋好友們一起來趟愉快的樂園之旅吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「遊樂園」相關討論則數。

觀測期間：2022/10/30~2023/01/30，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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