快訊

內蒙古煤礦坍塌事故：中國「劣跡黑坑」的害命悲劇？

「疫苗+1」3月6日上路！三對象適用 一對象不要來打

俄烏戰周年／共軍緊盯戰事 學到2武器可應用台海開戰

新光醫院擴建115年完工 賴清德：台灣醫療新篇章

中央社／ 台北23日電

新光醫院今天舉行擴建新建工程動土典禮，新院區預計115年完工，副總統賴清德致詞時表示，未來醫療大樓投下新台幣70億新建，提升智慧化、接軌國際，為台灣醫療史寫下新篇章。

新光醫院第2醫療大樓今天舉行動土典禮，新建大樓全棟地上12層、地下4層，總坪數約1.3萬多坪，預估115年6月底前完工。賴清德致詞表示，新光醫院今天擴建動土是歡心鼓舞時刻，這是大家期待已久的新醫療大樓。

賴清德說，新光醫院秉持「取之於社會，用之於社會」企業理念辦理，30年提供3600萬人次門診量，疫情期間站在第一線，全體醫療人員面臨重大疫情沒有推委，身為醫界一分子充滿感謝，代表總統蔡英文恭賀，期盼大樓新建完成後有更好服務空間，造福更多民眾。

健保署長石崇良表示，新光醫院長期在台北士林、北投地區扮演最重要守護神，在困難的疫情期間，擴展國際醫療，協助帛琉建立第1間PCR實驗室，相信新大樓設立可提供更好醫療服務，空間、設備升級，能繼續扮演國際醫療發展重要角色。

同樣受邀出席動土儀式的台北市長蔣萬安說，新光醫院新大樓將提升醫療量能原本的800多床再增加300床，同時整合心臟內外科門診，相信有助於醫師提供急重症個案更即刻救援及完善照顧，強化台北士林區醫療資源，甚至擴大新北三重、蘆洲等地跨市就醫可近性。

新光醫院董事長吳東進表示，今年是新光醫院數位轉型年，將落實數位科技導入各項就醫流程之中，同時將數位科技運用在響應聯合國永續發展目標氣候行動倡議，新大樓規劃運用智慧大樓監控系統，響應環保行動、淨零排放，建立具有氣候韌性的醫療大樓。

疫情 賴清德

延伸閱讀

影／新光醫院擴建院區新建工程動土 賴清德、蔣萬安出席

備戰2024賴清德呼聲高 多個立委選區競爭激烈

巴拉圭僑團拜會賴清德 將籌組拉丁美洲海外後援會

賴清德：民進黨的社會支持基礎沒潰散 找回年輕人認同

相關新聞

政院拍板交通月票！北北基桃1200元「含台鐵」 中南部有2方案

行政院會今天拍板「中央促進公共運輸使用方案」，針對北北基桃、中彰投、南高屏等三個生活圈推出通勤通學月票。月票可搭乘台鐵、...

清晨05:18東部發生芮氏規模4.5地震 最大震度3級

中央氣象局表示，今天清晨5點18分東部地區發生芮氏規模4.5地震，最大震度3級，震央位於花蓮縣政府東方11.9公里台灣東...

把握今氣溫回升！明越晚越冷 228連假先冷後暖下探8度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(23日)氣溫略升，大台北、宜蘭有局部短暫雨，...

台男驚訝日居酒屋喝到半夜隔天照上班 網曝這習慣台灣比不上

一名台灣男子在PTT上以「日本人怎麼有辦法晚上應酬，隔天正常上班？」為題發文，表示看到日本居酒屋文化後，覺得日本人真是強，讓他感嘆為何在台灣酒聚到晚間九點就累到不行，為何日本人有辦法喝酒撐到半夜，然後隔日繼續正常上班。

新加坡列為非洲豬瘟區 攜帶豬肉回國最高罰百萬

因應連續假期，國內外旅客增加，為防止非洲豬瘟病毒藉由國際郵包及隨身行李傳入我國，新北市動保護處提醒，出國勿攜帶、網購及郵...

1200月票有譜 交通部力促通勤平權

除了交通月票，增加偏鄉交通運輸也很重要！交通部23日在行政院會後記者會陳報274億特別預算使用方案，包括補助北北基桃1200月票，中彰投苗、南高屏月票等方案，另外，針對國際觀光客，自由行旅客也會發放5千元消費金。交通部長王國材表示，相關方案最快在7月上路，也會搭配常規預算，使偏鄉交通也能平權。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦