新光醫院擴建115年完工 賴清德：台灣醫療新篇章

新光醫院今天舉行擴建新建工程動土典禮，新院區預計115年完工，副總統賴清德致詞時表示，未來醫療大樓投下新台幣70億新建，提升智慧化、接軌國際，為台灣醫療史寫下新篇章。

新光醫院第2醫療大樓今天舉行動土典禮，新建大樓全棟地上12層、地下4層，總坪數約1.3萬多坪，預估115年6月底前完工。賴清德致詞表示，新光醫院今天擴建動土是歡心鼓舞時刻，這是大家期待已久的新醫療大樓。

賴清德說，新光醫院秉持「取之於社會，用之於社會」企業理念辦理，30年提供3600萬人次門診量，疫情期間站在第一線，全體醫療人員面臨重大疫情沒有推委，身為醫界一分子充滿感謝，代表總統蔡英文恭賀，期盼大樓新建完成後有更好服務空間，造福更多民眾。

健保署長石崇良表示，新光醫院長期在台北士林、北投地區扮演最重要守護神，在困難的疫情期間，擴展國際醫療，協助帛琉建立第1間PCR實驗室，相信新大樓設立可提供更好醫療服務，空間、設備升級，能繼續扮演國際醫療發展重要角色。

同樣受邀出席動土儀式的台北市長蔣萬安說，新光醫院新大樓將提升醫療量能原本的800多床再增加300床，同時整合心臟內外科門診，相信有助於醫師提供急重症個案更即刻救援及完善照顧，強化台北士林區醫療資源，甚至擴大新北三重、蘆洲等地跨市就醫可近性。

新光醫院董事長吳東進表示，今年是新光醫院數位轉型年，將落實數位科技導入各項就醫流程之中，同時將數位科技運用在響應聯合國永續發展目標氣候行動倡議，新大樓規劃運用智慧大樓監控系統，響應環保行動、淨零排放，建立具有氣候韌性的醫療大樓。