B群不只能提神醒腦 「這些」族群都建議攝取！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「B群適合族群」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的5大適合攝取B群的族群。

B群是一種含有不同維生素B的保健食品，可以補充人體所需的營養，有助增加免疫力、促進能量轉換等功效，是許多上班族提升精神的好夥伴，對於減肥或懷孕等營養補充需求也十分有效，馬上來看看究竟有哪些人特別適合攝取B群吧！

提振精神、免疫力就靠B群 「孕婦」攝取還有助緩解孕期不適！ 5大適合社群B群族群 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖 在壓力大時總是特別容易疲勞，對能量的需求也隨之上升，補充足夠的B群能幫助體內醣類、脂肪、蛋白質等營養素代謝，產生能量、降低疲勞的感覺，不過有藥師提醒道「倘若身體維生素B群充足，過量的補充維生素B群，是無法再『補充體力』的」，同時也建議大家在飯後攝取B群，才有足夠的營養來源能夠轉換成能量，為身體提供動力。還有營養師說道，除了早上吃B群可以提振精神外，在晚上服用也有幫助睡眠的功用，因「維生素B6能幫助維持神經穩定性，消除焦慮，若和維生素B1、B2一起作用，還能促進褪黑激素合成」，提升睡眠品質，推薦因壓力而無法入睡的民眾嘗試。

「年長者」也十分適合攝取B群，因維生素B有助提升免疫力，且B群中的維生素B6、Ｂ9以及Ｂ12可以降低心臟病、中風等風險。觀察網路上許多討論，因B群可以補充多方面需要用到的維生素，很適合作為送禮給長輩的選項，不過也有網友提醒道「保健食品每個人需求的真的不太一樣，你真的必須去了解長輩們現在有什麼健康方面的風險，才可以選到適合的」，若是身體沒有特殊疾病且需要特定維生素的話，B群是一個較不需要擔心副作用、對於預防疾病也有功效的選擇。

而「孕婦」也可以適量的攝取B群，根據調查顯示，除了增加自身的抵抗力及能量外，B群中的維生素B9，或稱為葉酸，對於嬰兒胚胎的發育也有幫助，同時還能降低流產或早產的可能。有網友在社群討論區中發問「孕期到底能不能吃B群？」，引起眾多回應說道「我初期吃大量的B群止吐，醫生說非常正確」、「我孕期頭痛醫生開這個」表示B群除了對於對孕婦及小孩有益外，還可以緩解部分懷孕期間可能產生的不適，值得準媽媽們在詢問醫生後適量攝取。

你也屬於適合攝取B群的人嗎？若是有想提振精神、減重、備孕等需求，不妨試試看在早餐後吃一點B群，提高身體的能量吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「B群適合族群」相關討論則數。觀測期間：2022/07/01~2023/01/30，共六個月觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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