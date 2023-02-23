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採購鳳梨釋迦贈社福團體 桃機公司盼能拋磚引玉

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
社區的長者們開心領取機場公司致贈之鳳梨釋迦。圖／機場公司提供
社區的長者們開心領取機場公司致贈之鳳梨釋迦。圖／機場公司提供

桃園機場公司積極落實企業社會責任，秉持與社會共好理念，力挺國內優質農產品，採購盛產的鳳梨釋迦700箱，致贈包括睦祥育幼院、伊甸基金會、華山基金會與大園區17處社區關懷中心等社福團體，與鄰里分享香甜滋味，也建構敦親睦鄰的良善互動。

機場公司表示，聯合國於2015年發布17項永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），針對氣候變遷、區域發展不均、貧富不均等問題，期望各國政府、企業一同齊心協力為地球永續發展努力。作為企業公民的一員，此次採購臺灣在地盛產鳳梨釋迦分享鄰近社福機構享用，一方面能為弱勢孩童及長者補充營養，協助社福機構物資募集不易之困境，更期望透過企業的拋磚引玉，帶動員工、社會大眾以實際行動支持在地盛產蔬果，為社會創造多贏。

機場公司力挺農民不遺餘力，2018年採購高麗菜，致贈給機場周邊的育幼院、社區關懷中心、警消單位、學校與巡守隊等團體，2021年採購鳳梨，2022年更擴大規模，號召同仁與眷屬至機場鄰近的溪海農業園區，與農民一同親身體驗西瓜採收，同時認購並捐贈西瓜予周邊社福機構。機場公司除以實際行動協助農民，促進農產品產銷平衡外，也讓更多社福團體有機會享用臺灣農民用心種植出的優質蔬果。

機場公司將在地關懷視為實踐企業社會責任重要之一環，未來除專注於桃園機場的建設與營運外，仍將秉持「取之於社會，用之於社會」的初衷，持續回饋社會，發揮永續影響力。

關懷社區弱勢孩童及長者，機場公司致贈鳳梨釋迦予鄰近社福機構。圖／機場公司提供
關懷社區弱勢孩童及長者，機場公司致贈鳳梨釋迦予鄰近社福機構。圖／機場公司提供
機場公司採購鳳梨釋迦致贈社福團體，除協助社福機構物資募集不易之困境，也期望透過企業的拋磚引玉，帶動員工、社會大眾以實際行動支持在地盛產蔬果。圖／機場公司提供
機場公司採購鳳梨釋迦致贈社福團體，除協助社福機構物資募集不易之困境，也期望透過企業的拋磚引玉，帶動員工、社會大眾以實際行動支持在地盛產蔬果。圖／機場公司提供

桃園機場 鳳梨釋迦 農民

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