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影／新光醫院擴建院區新建工程動土 賴清德、蔣萬安出席

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院上午舉行擴建院區新建工程動土儀式，副總統賴清德致詞。記者林伯東／攝影
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院上午舉行擴建院區新建工程動土儀式，副總統賴清德致詞。記者林伯東／攝影

副總統賴清德上午出席「新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院擴建院區新建工程」，新光醫院董事長吳東進、台北市長蔣萬安、健保署長石崇良、帛琉共和國副總統席嫵杜等人一同出席動土儀式。

預計耗資70億擴建的第二醫療大樓，為了紀念他的母親，第二醫療大樓將命名為「桂蘭樓」。新大樓將打造成A+的心臟血管中心，單人房最大化218間，並朝全責照顧total care為目標，致力減少院內感染，朝國際醫療等級的高品質管控而努力。

副總統賴清德（右二）上午出席「新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院擴建院區新建工程」，新光醫院董事長吳東進（中）、台北市長蔣萬安（左一）、健保署長石崇良（右二）、帛琉共和國副總統席嫵杜（左二）等人一同出席動土儀式。記者林伯東／攝影
副總統賴清德（右二）上午出席「新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院擴建院區新建工程」，新光醫院董事長吳東進（中）、台北市長蔣萬安（左一）、健保署長石崇良（右二）、帛琉共和國副總統席嫵杜（左二）等人一同出席動土儀式。記者林伯東／攝影
副總統賴清德（左四）上午出席「新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院擴建院區新建工程」，新光醫院董事長吳東進（左二）、台北市長蔣萬安（右二）、健保署長石崇良（左三）、帛琉共和國副總統席嫵杜（右四）等人一同持香祈福，祈求工程圓滿順利。記者林伯東／攝影
副總統賴清德（左四）上午出席「新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院擴建院區新建工程」，新光醫院董事長吳東進（左二）、台北市長蔣萬安（右二）、健保署長石崇良（左三）、帛琉共和國副總統席嫵杜（右四）等人一同持香祈福，祈求工程圓滿順利。記者林伯東／攝影
副總統賴清德（左二）上午出席「新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院擴建院區新建工程」，新光醫院董事長吳東進（中）、台北市長蔣萬安（右一）、健保署長石崇良（左一）、帛琉共和國副總統席嫵杜（右二）等人一同進行動土儀式。記者林伯東／攝影
副總統賴清德（左二）上午出席「新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院擴建院區新建工程」，新光醫院董事長吳東進（中）、台北市長蔣萬安（右一）、健保署長石崇良（左一）、帛琉共和國副總統席嫵杜（右二）等人一同進行動土儀式。記者林伯東／攝影
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院上午舉行擴建院區新建工程動土儀式，新光醫院董事長吳東進致詞。記者林伯東／攝影
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院上午舉行擴建院區新建工程動土儀式，新光醫院董事長吳東進致詞。記者林伯東／攝影

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