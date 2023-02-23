投資70億元 新光醫院第二醫療大樓動工 2026年完工啟用

新光醫院今舉行第二醫療大樓「桂蘭樓」開工動土典禮，包括副總統賴清德、台北市長蔣萬安、代衛福部長薛瑞元出席的健保署長石崇良等皆出席，第二醫療大樓預計新增314床病房，滿足士林、北投、三重、蘆洲等大台北地區民眾醫療需求，第二醫療大樓預計2026年完工啟用。

新光集團董事長吳東進表示，先父吳火獅先生常說，「興建一所現代化的醫院，是企業對社會最好的回饋。」因此於1992年9月2日成立新光吳火獅紀念醫院，今天即將動土興建的第二醫療大樓命名為桂蘭樓，是為了紀念先母吳桂蘭女士。

吳東進說，今年是新光醫院數位轉型年，將落實數位科技導入各項就醫流程之中，像是「醫指付」，現在看醫生沒帶錢包出門也沒關係，只要帶著手機就可以在病房內支付醫療費用，甚至你在家裡就可以幫來看病的爸媽進行雲端付款；也將數位科技運用在響應聯合國永續發展目標氣候行動倡議，新大樓規劃運用智慧大樓監控系統，響應環保行動、淨零排放，建立具有氣候韌性的醫療大樓。

第二醫療大樓桂蘭樓全棟地上12層、地下4層，導入BIM設計、AI人工智能、IoT物聯網、5G網路、AGV機器人及遠距醫療等，規劃手術室12間（含新型Hybrid OR及達文西手術室專區）、導管室3間、病房314床；尤其在新冠疫情後，更將單人病房極大化218床，以滿足隔離病患需求，並朝全責照護（total care）為目標，以降低感染率。