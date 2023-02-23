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投資70億元 新光醫院第二醫療大樓動工 2026年完工啟用

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
副總統賴清德（左二）上午出席「新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院擴建院區新建工程」，新光醫院董事長吳東進（中）、台北市長蔣萬安（右一）、健保署長石崇良（左一）、帛琉共和國副總統席嫵杜（右二）等人一同進行動土儀式。記者林伯東／攝影
副總統賴清德（左二）上午出席「新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院擴建院區新建工程」，新光醫院董事長吳東進（中）、台北市長蔣萬安（右一）、健保署長石崇良（左一）、帛琉共和國副總統席嫵杜（右二）等人一同進行動土儀式。記者林伯東／攝影

新光醫院今舉行第二醫療大樓「桂蘭樓」開工動土典禮，包括副總統賴清德、台北市長蔣萬安、代衛福部長薛瑞元出席的健保署長石崇良等皆出席，第二醫療大樓預計新增314床病房，滿足士林、北投、三重、蘆洲等大台北地區民眾醫療需求，第二醫療大樓預計2026年完工啟用。

新光集團董事長吳東進表示，先父吳火獅先生常說，「興建一所現代化的醫院，是企業對社會最好的回饋。」因此於1992年9月2日成立新光吳火獅紀念醫院，今天即將動土興建的第二醫療大樓命名為桂蘭樓，是為了紀念先母吳桂蘭女士。

吳東進說，今年是新光醫院數位轉型年，將落實數位科技導入各項就醫流程之中，像是「醫指付」，現在看醫生沒帶錢包出門也沒關係，只要帶著手機就可以在病房內支付醫療費用，甚至你在家裡就可以幫來看病的爸媽進行雲端付款；也將數位科技運用在響應聯合國永續發展目標氣候行動倡議，新大樓規劃運用智慧大樓監控系統，響應環保行動、淨零排放，建立具有氣候韌性的醫療大樓。

第二醫療大樓桂蘭樓全棟地上12層、地下4層，導入BIM設計、AI人工智能、IoT物聯網、5G網路、AGV機器人及遠距醫療等，規劃手術室12間（含新型Hybrid OR及達文西手術室專區）、導管室3間、病房314床；尤其在新冠疫情後，更將單人病房極大化218床，以滿足隔離病患需求，並朝全責照護（total care）為目標，以降低感染率。

新光醫院副院長洪子仁表示，桂蘭樓特色包括建置單人房朝全責照護發展，未來心臟內科、心臟外科也將進駐，包括導管室、開刀房、心臟加護病房等，建置完整心血管中心，一站式提供大台北民眾心臟血管照護服務。也響應政府淨零排放政策，整棟以綠建築規劃，朝智能減碳、智慧醫院做設計。

新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院上午舉行擴建院區新建工程動土儀式，新光醫院董事長吳東進致詞。記者林伯東／攝影
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院上午舉行擴建院區新建工程動土儀式，新光醫院董事長吳東進致詞。記者林伯東／攝影
副總統賴清德（右二）上午出席「新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院擴建院區新建工程」，新光醫院董事長吳東進（中）、台北市長蔣萬安（左一）、健保署長石崇良（右二）、帛琉共和國副總統席嫵杜（左二）等人一同出席動土儀式。記者林伯東／攝影
副總統賴清德（右二）上午出席「新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院擴建院區新建工程」，新光醫院董事長吳東進（中）、台北市長蔣萬安（左一）、健保署長石崇良（右二）、帛琉共和國副總統席嫵杜（左二）等人一同出席動土儀式。記者林伯東／攝影

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