南部已開始限水 藍籲蔡政府急速因應

「過去有前瞻水資源預算、增水計畫，為何南部今年還缺水？蔡政府應提出緊急因應方案！」國民黨立委謝衣鳳23日指出，烏山頭水庫目前蓄水量44%、曾文水庫23%，政府應設法協助供應。國民黨立委曾銘宗也說，蔡政府為了缺水，有前瞻預算1870億、增水10億噸等計畫卻不見成效，應重新提出因應措施。

對外說明改善計畫

謝衣鳳表示，南臺灣降雨30年來最少，整個2月都沒有下雨，《氣候變遷因應法》已經於1月通過，卻尚未看見行政院對氣候變遷恐導致缺水的危機提出長期改善計畫，希望能儘速制訂相關方案。國民黨立委費鴻泰也說，每次美國、歐洲與台灣工商團體都說會擔心缺水、缺電問題，一直都沒有明顯解決。

國民黨立委賴士葆也說，台灣降雨量是全世界2.6倍，但仍然陷入缺水危機，過去前經建會主委錢復曾說，將水電問題解決，台灣經濟問題就可以解決，為何經濟部長王美花任內有多次缺水，該做的水庫清淤、減少管線漏水的狀況如何，外界都沒有很清楚，希望能加緊腳步執行相關計畫。

減少自來水漏

「政府早該面對缺水，卻沒有做？」國民黨立委陳以信質疑，經濟部半年前就啟動了應變小組，為何南部還是持續面對缺水的困境？另外，農委會將以20億元補助嘉南平原休耕的農夫，但他認為補助只是飲鳩止渴，應該加速改善水利運輸與自來水減漏。

國民黨立院總召曾銘宗質疑，蔡政府上任後推動的前瞻建設，其中有1870億用來加強水資源建設，但後來發現成效不彰，110年又推動每年要增水10億噸的計畫（台灣3個月用水），但相關計畫的成效並不明顯，面對南部已經開始限水，蔡政府應該儘速提出新的因應方案，協助民眾度過缺水難關。

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