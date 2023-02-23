快訊

內蒙古煤礦坍塌事故：中國「劣跡黑坑」的害命悲劇？

「疫苗+1」3月6日上路！三對象適用 一對象不要來打

俄烏戰周年／共軍緊盯戰事 學到2武器可應用台海開戰

仁愛院區病助哭訴遭剝削 北市聯醫：人力無不足

中央社／ 台北23日電

北市聯醫一名病房助理今天哭訴，院內人力嚴重不足，她除了病房內照護工作，還要支援病房外業務，讓她感到被剝削。北市聯醫回應，人力並沒有不足，已增加獎勵並分層分工。

台北市立聯合醫院企業工會今天上午在仁愛院區門口舉行記者會，成員高舉「病房助理人力不足」、「我過勞你過橋」標語，要求聯醫補足缺額，打破嚴重過勞導致勞工離職、人力更加不足的惡性循環。

仁愛院區病房助理胡小姐在會中表示，病助工作繁雜，不只包辦病房內的鋪床單、換尿布、管灌餵食、衛教等工作，還被要求服務病房外業務，送病人往返開刀、洗腎或檢查等，每天照顧15到22床是常態。

胡小姐哽咽地說，仁愛院區工作環境令人傻眼，她感到自己被剝削，無法好好地照顧病人，呼籲家屬不要讓自己的親人住進來，並強烈要求聯醫高層解決傳送人員人力嚴重不足，導致病助必須負擔額外支援工作的問題。

與會的聯醫工會理事吳承恩指出，病助受過完整照護訓練，是合格照顧服務員，原本人力就已經緊繃，近幾年又因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情引發離職潮，加上聯醫參與住院整合照護服務試辦計畫後，工作負擔愈來愈重。

吳承恩質疑，工會接獲病助陳情後，積極寄信、拜訪或發文給院方，院方卻不願正式協商，而是繞過工會私下找病助進行基層座談，甚至威逼利誘要求配合，毫無誠意。

聯醫仁愛院區副院長林志陵會後回應，近年常規急性病房配合疫情降載同時開設專責病房，內部有進行工作量調整並縮減每人照護的床位數，所以雖然人力的確有流失，但並沒有不足，照顧人數也沒有因為實施住院整合照護而增加。

林志陵指出，目前除了持續招募人力外，獎勵制度也配合增加，並訂定工作內容分配，讓照顧人力分層分工，減少人員辛勞、兼顧醫療品質，未來將持續加強員工關懷與溝通。

疫情

延伸閱讀

張善政拍板 全桃園圖書館最快明年改隸教育局

飯店業缺工3成 雲品盛治仁：加薪也招不滿人力

旅外牙醫學生爭權益 3月6日衛福部抗議要求依法行政

謝國樑搭9026遇乘客怨「等1小時」 公總勘查僅等10分鐘

相關新聞

政院拍板交通月票！北北基桃1200元「含台鐵」 中南部有2方案

行政院會今天拍板「中央促進公共運輸使用方案」，針對北北基桃、中彰投、南高屏等三個生活圈推出通勤通學月票。月票可搭乘台鐵、...

清晨05:18東部發生芮氏規模4.5地震 最大震度3級

中央氣象局表示，今天清晨5點18分東部地區發生芮氏規模4.5地震，最大震度3級，震央位於花蓮縣政府東方11.9公里台灣東...

把握今氣溫回升！明越晚越冷 228連假先冷後暖下探8度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(23日)氣溫略升，大台北、宜蘭有局部短暫雨，...

台男驚訝日居酒屋喝到半夜隔天照上班 網曝這習慣台灣比不上

一名台灣男子在PTT上以「日本人怎麼有辦法晚上應酬，隔天正常上班？」為題發文，表示看到日本居酒屋文化後，覺得日本人真是強，讓他感嘆為何在台灣酒聚到晚間九點就累到不行，為何日本人有辦法喝酒撐到半夜，然後隔日繼續正常上班。

新加坡列為非洲豬瘟區 攜帶豬肉回國最高罰百萬

因應連續假期，國內外旅客增加，為防止非洲豬瘟病毒藉由國際郵包及隨身行李傳入我國，新北市動保護處提醒，出國勿攜帶、網購及郵...

1200月票有譜 交通部力促通勤平權

除了交通月票，增加偏鄉交通運輸也很重要！交通部23日在行政院會後記者會陳報274億特別預算使用方案，包括補助北北基桃1200月票，中彰投苗、南高屏月票等方案，另外，針對國際觀光客，自由行旅客也會發放5千元消費金。交通部長王國材表示，相關方案最快在7月上路，也會搭配常規預算，使偏鄉交通也能平權。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦