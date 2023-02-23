1200月票有譜 交通部力促通勤平權

除了交通月票，增加偏鄉交通運輸也很重要！交通部23日在行政院會後記者會陳報274億特別預算使用方案，包括補助北北基桃1200月票，中彰投苗、南高屏月票等方案，另外，針對國際觀光客，自由行旅客也會發放5千元消費金。交通部長王國材表示，相關方案最快在7月上路，也會搭配常規預算，使偏鄉交通也能平權。

北部月票盼7月上路

交通部官員表示，「促進公共運輸方案」內容，三大都會生活圈（北北基桃、中彰投苗、南高屏）因生活環境條件緊密連結，此類生活圈將規劃通勤月票優惠措施，如北北基桃將推動1200月票，30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具，行政院長鄭文燦表示，預計將有38萬人受惠，王國財也說，最快希望7月能夠上路。

另外，中彰投苗及南高屏生活圈研議採「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票；在其他縣市部分，則可依單一縣市或與鄰近縣市之緊密程度及運具條件，因地制宜採「單一訂價」或「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票。在觀光景點公共運輸提升部分，則規劃提升臺灣好行優化服務及觀光路廊在地有腳接駁服務。

外國旅客將發5千

交通部長王國材也說，各縣市地區公共運輸發展仍有差距，因此推動交通平權為必需的配套工作，交通部將利用常規預算中的「公路公共運輸服務升級計畫」優先建設中南東部及離島公共運輸環境，同時也會加速補助電動公車路網、新闢公車路線虧損補貼及提升公運路網銜接完整性，縮小區域差距。

另外，就擴大國際觀光客方案，將發放外國自由行旅客50萬份觀光消費金5千元，用來電子票證或住宿折抵優惠。8人以上團客每團補助1萬元，15人以上每團2萬元，約獎助9萬團。交通部在公共運輸方案200億、擴大國際觀光客53億與觀光景點公共運輸提升21億，總計共花特別預算274億。

中南部交通500元

另外，也給旅宿業者符合規定薪資以上，增僱房務與清潔服務人員獎助金每人每月5千元，最長1年，約有1.6萬人受惠，且補助期滿不得降薪。有記者質疑，為何北北基桃月票沒有包括宜蘭？王國材回應說，宜蘭有單獨提方案，相關人流以假日觀光居多。

王國材也說明，在中南部的城際交通與都市內通勤方面，會想辦法將都市內通勤的成本下降到500元以下。他指出，目前塞車會有2種狀況：通勤與假日觀光，因此觀光上也有台灣好行等方案。有記者則問到，各縣市都相當關心特別預算結束後就沒有月票補助，王國材則回應，政策114年執行完後會檢討，果政策好會想辦法延續。

【更多精采內容，詳見 】