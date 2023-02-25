小孩放電首選！網議「這些」動物園你去過了嗎？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「綜合性動物園」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大綜合性動物園有哪些。

假日還在苦惱要帶小孩去哪裡放電嗎？想要遠離都市塵囂，帶著孩子一起親近大自然，又得考慮交通便利與安全性，因此兼具新奇趣味與生態保育的「動物園」，就成為了不少親子家庭的出遊首選。

「壽山動物園」重新開幕話題不斷！「台北市立動物園」淚別熊貓團團

全台6大綜合性動物園 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 高雄壽山動物園

觀察近三個月內網友針對「綜合性動物園」相關話題的討論，可以發現「高雄壽山動物園」受到網友最熱烈的討論。壽山動物園於去年年底重新開幕，引來大批網友在留言區熱烈討論「我期待已久！」、「太棒了！一定要去」；然而也有不少人表示「我以為在搶蔡依林演唱會門票，我太難了」、「接駁車車次嚴重不足，下個山要苦等近一小時」，認為園區的預約售票制度與交通方式仍有很大的改善空間。

NO2. 台北市立動物園

擁有大熊貓團團圓圓的「台北市立動物園」也是大家最熱愛的動物園之一，不幸的是去年年底團團因病情惡化離世，網友紛紛感到震驚不已「真的很難過」、「很想你團團，永遠懷念你」，並感謝園區與保育員悉心照料，也有網友聽聞消息前往動物園看望圓仔、圓寶，忍不住落淚表示「希望牠在另一個世界能過得開心」。

NO3. 頑皮世界野生動物園

位於台南的「頑皮世界野生動物園」則以半開放式園區聞名，園內隨處可見自在散步的孔雀，也能與水豚零距離互動；而在小年夜全新開幕的星際主題遊樂設施，讓不少網友在底下感概說道「天啊這是我小時候的回憶！」、「終於擺脫老舊設備了」，紛紛表示想再去一次，更有台南在地網友認為這裡根本是「遛小孩的完美地方」。

NO4. 九九峰動物樂園

去年暑假全新開幕的「九九峰動物樂園」是亞洲最大的鳥類主題樂園，一開幕就吸引網友討論「原來南投有這麼一間適合闔家出遊的好地方」、「好美的動物園」；但也有不少人對票價提出疑問「門票真的有點貴」、「看到門票都退縮了」，認為門票無法折扣園區消費，遊樂設施也須另外付費，表示「去了一次不會想再去第二次」。

NO5. 新竹市立動物園

創立於日治時期的「新竹市立動物園」經整修後一改往日容貌，同時兼顧生態保育與建築美學，被網友讚稱是「最美文青動物園」，有去過的網友分享「我覺得那邊的設計很友善，對於有推車的人很方便」、「透明的玻璃窗也能近距離和動物對看」，認為非常適合帶學齡前的孩子來玩。

NO6. 六福村野生動物王國

被網友號稱宛如實境Discovery的「六福村野生動物王國」也受到很多人喜愛，遊客可搭乘遊園巴士或小火車深入動物生活區域，有人提到「能夠近距離看到虎群和獅群，覺得很值得」、「就像真的來到非洲大草原」；另外，園區同時擁有遊樂設施與飯店，有網友分享遊玩心得「一出房門就可以看到動物覺得相當不錯」、「看完動物再去玩設施，晚上小孩超好睡」。

看完網友們的評論，是不是也很想去看動物療癒心靈一下呢！不僅能夠近距離觀賞各種可愛動物，也很適合爸爸媽媽帶小朋友一同了解生態保育的價值，寓教於樂，讓大人小孩都能快樂出遊！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「綜合性動物園」相關討論則數。

觀測期間：2022/11/02~2023/02/02，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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