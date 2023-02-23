自體免疫溶血性貧血罹紅斑性狼瘡每年5% 風險高達55倍

台中榮總免疫風濕科醫師陳信華今天說，過去自體免疫性溶血性貧血患者罹患紅斑性狼瘡的發生率研究不多，他利用大數據資料研究，發現發生率約為每年5%，風險高達對照組的55倍，尤其在發病後前兩年期間，以及65歲以下女性發生率更高，這項研究發表在風濕科頂尖期刊，藉此研究結果提醒患者即使病情緩解，仍應定期回診追蹤，並早期監測紅斑性狼瘡。

陳信華說，紅斑性狼瘡是系統性自體免疫疾病，可能侵犯人體系統及器官，包括血液系統。自體免疫性溶血性貧血為自體抗體攻擊紅血球造成溶血性貧血，過去研究發現自體免疫溶血性貧血和紅斑性狼瘡有一些共同的遺傳和環境危險因子，因此同位患者可能同時發生這兩種疾病，並且自體免疫溶血性貧血常發生在紅斑性狼瘡診斷之前。

陳信華表示，一名28歲女性患者，因自體免疫性溶血性貧血到台中榮總血液科就醫，經治療後緩解，在5個月後停止藥物治療。雖醫師告知病患可能復發、甚至進展為紅斑性狼瘡，建議持續回診追蹤，但病人因工作繁忙未返診追蹤。

這名女病患在中斷追蹤10個月後，因出現復發症狀回診就醫，10天後又因全身抽筋及意識不清而被送往台中榮總急診，收治免疫風濕科住院而診斷出紅斑性狼瘡。之後患者持續接受追蹤治療至今已16年，並維持穩定的病情。