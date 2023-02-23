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嬰兒噴泉狀吐奶沒法改善 竟是嬰兒肥厚性幽門狹窄

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
嬰兒噴泉狀吐奶沒法改善，竟是「嬰兒肥厚性幽門狹窄」。圖／張經旼醫師提供
嬰兒噴泉狀吐奶沒法改善，竟是「嬰兒肥厚性幽門狹窄」。圖／張經旼醫師提供

嬰兒噴泉狀吐奶一直沒改善，竟是患「嬰兒肥厚性幽門狹窄」。台南新營醫院最近收治一名男嬰「豆豆」，從出生到滿月爸媽餵喝奶、拍嗝後偶爾輕微溢奶，但滿月後喝完奶常「迅雷不及掩耳」把才剛喝進去的奶都吐出來，有時還像「噴泉狀」嘔吐，吐完後繼續嚎啕大哭。超音波檢查發現是「嬰兒肥厚性幽門狹窄」(Infantile hypertrophic pyloric stenosis)。

新營醫院小兒科醫師張經旼表示，豆豆媽媽不知道到底該不該再泡奶給他喝。幾天折騰下來，情況越來越嚴重，媽媽發現豆豆尿液明顯減少，活動力也變差許多，因此焦急地來到小兒科就醫。由於豆豆伴隨脫水及電解質失衡問題先安排住院接受點滴，再由小兒外科醫師執行手術，術後兩天豆豆不再吐奶，出院回家又能開心地大口喝奶了。

張經旼醫師說，「吐奶」在嬰兒時期是家長很常遇到問題，有時會碰到豆豆一樣典型的「嬰兒肥厚性幽門狹窄。 「幽門」是胃通往十二指腸的關口，奶水在胃中初步消化後需經過幽門進入十二指腸再繼續消化。

肥厚性幽門狹窄是指因為幽門的肌肉層發生肥厚現象，原因至今不清楚，幽門管腔相對狹窄，加上幽門肌肉無法放鬆，造成奶水堆積無法順利進入十二指腸，因而引起嘔吐。

張經旼說，文獻指出在台灣發生率約每2500名出生嬰兒有1位，男嬰發生率約為女嬰的4到6倍，尤其是第一胎，通常發生在足月兒，父母如曾罹患此病，小孩有此疾病的機率也較高。

典型的症狀是出生2到3周幽門的肌肉層開始肥厚，管腔狹窄漸漸嚴重，吐奶症狀也日漸明顯，至4到6週時幽門管腔幾乎完全阻塞，吐的情形更嚴重，有時還會像噴泉般的嘔吐。因奶水尚未進入到有膽汁參與消化的十二指腸，故嘔吐物多不帶有綠色的膽汁;若頻繁嘔吐導致胃和食道黏膜受損，嘔吐物可能會有血絲。而吐完仍感到飢餓，一直很想吃，這與其他有厭食、噁心等症狀造成的嘔吐表現不太一樣。當嘔吐持續，身體內的水分、電解質會持續流失，也常會造成代謝性鹼中毒。家長應保持警覺，發現儘快就醫，避免嚴重脫水。

「超音波檢查」可準確診斷肥厚性幽門狹窄，現今手術技術成熟，手術前及時補充嘔吐流失水分及電解質，病情穩定後進行「幽門肌切開術」，術後可恢復正常喝奶。

但引起嬰兒吐奶原因其實很多，從輕微拍嗝不良、脹氣、胃食道逆流、腸胃炎到嚴重的疾病如敗血症、腸道阻塞、腦部及代謝性疾病等。如嘔吐症狀持續或較嚴重一定要就醫，以免延誤病情或出現嚴重併發症。

嬰兒 醫師 手術

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