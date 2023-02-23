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觀光客不來！ 藍籲改善交通、開放兩岸航線

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

國門開，但觀光客卻進不來！國民黨主席朱立倫23日表示，台灣觀光排名持續下降，政府應改善交通狀況，建立國際友善的路牌等設備。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，台灣國際觀光行銷不足，應趕緊加碼促銷，讓業者脫離「拿補助過生活」的日子，更應加速開放兩岸航線，解除中國禁團令。

先改善「行人地獄」

朱立倫說，儘管受到新冠疫情影響，世界觀光產業都受到重擊，但台灣觀光赤字卻有連年增加的狀況（出國旅遊的支出大於國際旅客來台的收入，即為觀光赤字），今年更達到67億，台灣觀光在國際更從32名降至37名，。

「中華文化的底蘊、日本或荷蘭時代的遺產與原住民文化，都是台灣觀光的軟實力，」朱立倫強調，觀光硬實力也需要跟上，像是在外媒報導中，台灣被冠上「行人地獄」的惡名，政府應儘速改進交通狀況，並設置國際友善的路牌等設施。

國民黨國策經金會執行長柯志恩則說，台灣於去年10月宣布入境免居家檢疫，邊境終於迎來解封。但交通部長王國材卻遲至2月4日才宣布，為吸引更多觀光旅客，將規劃60億元的預算，明顯「落後部署」，且至今也未見具體完整的預算規劃。

出境熱、入境冷

李奇嶽也說，疫情造成觀光業者巨大的負面影響，包括人才流失，投資停頓與產值消退等衝擊。他說，隨著疫情消退，觀光業重返市場的時間到了，「業者也不想再拿政府的補助款過日子」。

他指出，但目前的狀況就是「出境熱、入境冷」，業界分析除了各國祭出旅遊優惠，吸引國人出國旅遊之外，台灣觀光國際行銷不足，應加碼讓業界更有競爭力，如日本政府補助自由行旅客一人一萬一千元日幣的旅宿費用。

李奇嶽表示，疫情期間，無論是旅宿、遊覽車或外語行政都出現人才流失，導致目前旅遊產業缺工狀況嚴重，更需要回流再教育的過程，建議觀光產業能設置聘用員工獎勵方案。

兩岸航線應重啟

李奇嶽指出，兩岸旅遊市場是入出境的旅遊市場之冠，兩岸航線應該要重啟，逐步開放中國自由行與團客來台。

朱立倫也附議，兩岸交流的航點可以趕快加開，促進雙方旅客的交流，而小三通也應試行開放台商、台胞與中國觀光客使用。

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疫情 朱立倫

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