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反式白藜蘆醇可抗氧化 食藥署預告使用限制

中央社／ 台北23日電

衛福部食藥署今天預告，訂定可抗氧化的食品原料反式白藜蘆醇使用限制及標示規定草案，只要不超過每日攝取食用150毫克，可供成人作為營養保健的膳食補充品。

衛生福利部食品藥物管理署今天預告，訂定「以基因改造啤酒酵母（Saccharomyces cere-visiae）EFSC4687菌株發酵生產之食品原料反式白藜蘆醇（trans-resveratrol）之使用限制及標示規定」草案。

草案所規範的反式白藜蘆醇，是利用基因改造啤酒酵母EFSC4687菌株發酵生產，並經過一系列的純化步驟製得，最終成品不含基改微生物與其轉殖基因片段。

食藥署食品組科長廖家鼎告訴中央社記者，反式白藜蘆醇是對健康有益的成分，主要存在於葡萄、紅酒當中，具抗氧化效果，對保護心血管也有幫助，現在隨科技進步，可直接從酵母菌中純化後提取而出。

廖家鼎指出，目前包括歐盟等先進國家都已開放作為膳食補充品，台灣此次也是跟進相關先進國家的管理規範，只限於供成人使用，且每天食用限量為150毫克，以兼顧安全性及有益成分。

此外，必須加註「本品含反式白藜蘆醇，未滿18歲者、孕婦及授乳者應避免食用；服用藥物者須諮詢醫師方可使用」的警語字樣。

食藥署指出，待預告期過後，草案最快可在今年6月正式上路，新規定施行後，若經查獲食品所使用的原料不符合相關規定者，得依相關規定，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

食藥署 基因 醫師

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