貓頭鷹酒瓶塞、山豬凳 10款來吉部落木製品世貿買得到

阿里山來吉部落原住民製作的國產材產品，現在都市民眾也能買到，農委會林務局「塔山下藝術部落」專案，以「補木」為木工產品識別品牌，打造出系列產品，向國人介紹10款新品，系列產品也將於2月24至27日在台北世界貿易中心展覽一館B區834特展展出。

農委會林務局嘉義林區管理處與阿里山鄉來吉部落聯手打造部落木創品牌，創作及行銷國產材，今天舉行「來自塔山下的藝術部落─《補木》國產材產品發表會」，「補木」是Pnguu的音譯，即來吉部落的鄒語名稱，創作作品也緊扣來吉部落的獨特元素。

林務局表示，這次在世貿展出的家具作品正以其精神象徵與特色如塔山、山豬、勇士、貓頭鷹、圖騰等元素發想，例如在鄒族傳說中，有喜事發生前，貓頭鷹會在附近鳴叫，被視為報喜的靈鳥，因此以「慶祝」的概念發展為「夜裡狂歡─貓頭鷹酒瓶塞」。

而山豬是勇士的象徵，因此轉身成為實用性極高的山豬凳、面紙盒、山豬紋邊桌等多款產品。另外如耳環、書報架、奶油刀、托盤等大小家具家飾，都獨樹一格，兼具美感與實用性。

林務局長林華慶表示，林務局的重要政策是與原民共生共榮，林務局主管的國有林區很大部分是原民傳統領域，與部落比臨，政策推動著重原住民的自然權利，包括林下經濟、綠色森林產業，適地適性，看部落或周遭的森林環境可以永續利用森林產業，包括木產業與非木材的產業。