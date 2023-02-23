快訊

長壽村飲食大揭密 想長壽快學會這4大共通點

美軍發布陸方間諜氣球特寫照片 可見到偵查感應器、天線與太陽能板

國民黨前中常委蕭景田替林杏兒買票「每人1萬元」 士檢偵結起訴11人

飛釜山賞櫻！「高雄－釜山」2063元　再送1200抵用券

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
釜山航空。圖／摘自釜山航空 Air Busan Taipei Branch粉絲頁
釜山航空。圖／摘自釜山航空 Air Busan Taipei Branch粉絲頁

高雄的民眾久等了！「釜山航空」近期宣佈，即將於3月29日恢復「高雄－釜山」航線，讓南台灣民眾可以更方便的往返兩地。同時自即日起也推出重啟特賣會，「高雄－釜山」單程機票2,063元起，同時還會贈送會員價值1,200元的折扣券，適合民眾安排一趟釜山賞櫻之旅。

過去受到疫情影響，許多航空公司紛紛暫停國際航班。隨著疫情漸緩，釜山航空在2月7日時，就預告將於3月29日重啟「高雄－釜山」航班，並於每週三、四、六、日飛航，共計4個航班。高雄出發時間為13:35，並於17:05抵達釜山金海機場。週三、六、日則於10:40於釜山起飛，12:40返回高雄；週四則為10:30起飛，12:40抵達高雄。對於旅客而言，正好可以把握釜山的櫻花季。

為慶祝「高雄－釜山」重啟航班，2月23日至3月1日期間，釜山航空推出限時優惠，單程2,063元起。另外會員購票，還可再獲得2張Bundle 600元折扣券，購買機票的同時加購Bundle產品，即可自動折抵。

國際航班 釜山航空 疫情

延伸閱讀

敬酒失禮給教訓？高雄男遭痛毆倒地 警逮7人雙方避重就輕

泰安賞櫻人潮外溢 麗寶Outlet Mal家電品牌下殺3折起

東京首屈一指！ 「目黑川櫻花遊船」3/18～4/9期間限定浪漫登場

追逐春天腳步！ 除了賞櫻還有「三種花」也讓日本人為之瘋狂

相關新聞

清晨05:18東部發生芮氏規模4.5地震 最大震度3級

中央氣象局表示，今天清晨5點18分東部地區發生芮氏規模4.5地震，最大震度3級，震央位於花蓮縣政府東方11.9公里台灣東...

把握今氣溫回升！明越晚越冷 228連假先冷後暖下探8度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(23日)氣溫略升，大台北、宜蘭有局部短暫雨，...

台男驚訝日居酒屋喝到半夜隔天照上班 網曝這習慣台灣比不上

一名台灣男子在PTT上以「日本人怎麼有辦法晚上應酬，隔天正常上班？」為題發文，表示看到日本居酒屋文化後，覺得日本人真是強，讓他感嘆為何在台灣酒聚到晚間九點就累到不行，為何日本人有辦法喝酒撐到半夜，然後隔日繼續正常上班。

缺蛋要怪政府？謝金河：缺蛋不只台灣 是全球問題

國內面臨蛋荒，造成蛋價上漲且供應不穩，不少立委大罵政府無能，並砲轟農委會主委陳吉仲應該下台。財信傳媒董事長謝金河昨(22)在臉書PO文大談缺蛋危機，指出可能將選2024年總統的郭台銘，也跳出來怒責「剩蛋危機」，是因為最喜歡講「超前部署」的民進黨政府不會解決問題。

新加坡列為非洲豬瘟區 攜帶豬肉回國最高罰百萬

因應連續假期，國內外旅客增加，為防止非洲豬瘟病毒藉由國際郵包及隨身行李傳入我國，新北市動保護處提醒，出國勿攜帶、網購及郵...

飛釜山賞櫻！「高雄－釜山」2063元　再送1200抵用券

高雄的民眾久等了！「釜山航空」近期宣佈，即將於3月29日恢復「高雄－釜山」航線，讓南台灣民眾可以更方便的往返兩地。同時自...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦