飛釜山賞櫻！「高雄－釜山」2063元　再送1200抵用券

高雄的民眾久等了！「釜山航空」近期宣佈，即將於3月29日恢復「高雄－釜山」航線，讓南台灣民眾可以更方便的往返兩地。同時自即日起也推出重啟特賣會，「高雄－釜山」單程機票2,063元起，同時還會贈送會員價值1,200元的折扣券，適合民眾安排一趟釜山賞櫻之旅。

過去受到疫情影響，許多航空公司紛紛暫停國際航班。隨著疫情漸緩，釜山航空在2月7日時，就預告將於3月29日重啟「高雄－釜山」航班，並於每週三、四、六、日飛航，共計4個航班。高雄出發時間為13:35，並於17:05抵達釜山金海機場。週三、六、日則於10:40於釜山起飛，12:40返回高雄；週四則為10:30起飛，12:40抵達高雄。對於旅客而言，正好可以把握釜山的櫻花季。

為慶祝「高雄－釜山」重啟航班，2月23日至3月1日期間，釜山航空推出限時優惠，單程2,063元起。另外會員購票，還可再獲得2張Bundle 600元折扣券，購買機票的同時加購Bundle產品，即可自動折抵。