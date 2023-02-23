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陽明交大發現除草劑惡化腸道發炎　這一類人要小心

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陽明交大生物醫學資訊研究所副教授王禹超（中）團隊，協同美國哈佛大學，發現戊炔草胺「除草劑」為腸道發炎的環境致病因子。圖／陽明交大提供
陽明交大生物醫學資訊研究所副教授王禹超（中）團隊，協同美國哈佛大學，發現戊炔草胺「除草劑」為腸道發炎的環境致病因子。圖／陽明交大提供

國立陽明交通大學研究，發炎性腸道疾病（nflammatory Bowel Disease, IBD）主要包括潰瘍性結腸炎與克隆氏症，台灣潰瘍性結腸炎盛行率14年來增長五倍。陽明交大團隊與哈佛大學醫學院合作，以斑馬魚測試潛在影響腸道發炎的化學物質，並建立資料庫識別可能導致惡化疾病的化合物，發現戊炔草胺「除草劑」為腸道發炎的環境致病因子，研究也登上頂尖期刊《Nature》。

陽明交大團隊研究，台灣潰瘍性結腸炎盛行率從2001年每10萬人口2.1人，到2015年增長為每10萬人口12.8人，14年來增加5倍之多。潰瘍性結腸炎過去均常見於歐美國家，雖已經確定約200個相關基因，但對於環境因子的了解近年仍十分有限。

對此，陽明交大生物醫學資訊研究所副教授王禹超與哈佛大學醫學院合作，使用斑馬魚測試潛在影響腸道發炎的化學物質，建立發炎性腸道疾病化合物預測模型，接著再將模型應用到美國環保署ToxCast資料庫，識別出更多可能會惡化疾病的化合物。

陽明交大指出，研究結果顯示，在識別出前20種的化合物中，逾半數都與農業有關。研究團隊進一步檢查其中一種常用於運動場與蔬果果園控制雜草的除草劑戊炔草胺（Propyzamide），透過細胞實驗和動物實驗，證實該化合物會干擾維持腸道穩定的芳香烴受體，刺激T細胞與樹突細胞等免疫反應，進一步惡化發炎性腸道疾病。

王禹超表示，戊炔草胺除草劑在植物上代謝緩慢，50天後仍有60%殘留量，經常在草地上或果園內活動的人便是高風險族群，研究團隊正致力於設計奈米粒子和益生菌，盼改善發炎性腸道疾病。

本次台美合作研究案中，陽明交大團隊主要利用資料庫大數據，計算分析建立疾病預測模型；而美國哈佛大學醫學院Dr. Francisco Quintana團隊則利用預測模型，在傳統實驗室進行大量實驗驗證。

王禹超表示，跨領域合作對現今生物醫學很常見也很重要，已經被廣泛應用於許多疾病的研究，生醫資訊可以透過大數據快速找到潛在的治療標靶，再進一步透過實驗來驗證結果，以減低傳統生物實驗研究的費工、費時與花費。研究成果獲得《Nature》青睞，在於找到了疾病的環境致病因子外，也示範了跨領域結合生醫資訊與細胞動物實驗的方法。

美國哈佛大學醫學院Dr. Francisco Quintana利用預測模型，在傳統實驗室進行實驗驗證。圖／陽明交大提供
美國哈佛大學醫學院Dr. Francisco Quintana利用預測模型，在傳統實驗室進行實驗驗證。圖／陽明交大提供

陽明交大 團隊 哈佛大學

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