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新加坡列為非洲豬瘟區 攜帶豬肉回國最高罰百萬

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
來源及標示不明之香腸、臘肉、醃漬肉品等皆為潛在感傳播感染源。圖／新北市動保處提供
來源及標示不明之香腸、臘肉、醃漬肉品等皆為潛在感傳播感染源。圖／新北市動保處提供

因應連續假期，國內外旅客增加，為防止非洲豬瘟病毒藉由國際郵包及隨身行李傳入我國，新北市動保護處提醒，出國勿攜帶、網購及郵寄疫區豬肉產品至台灣，違者將依動物傳染病防治條例處最高100萬元罰鍰，民眾收受禮品亦應注意避免觸法。

新加坡於2月9日向世界動物衛生組織通報成為第17個發生非洲豬瘟疫情的亞洲國家，去年捷克、義大利、北馬其頓、泰國及尼泊爾等國家新增為疫區，亞洲區鄰近國家也陸續有新增病例，台灣身為亞洲少數非疫區，防疫工作不可輕忽。由於非洲豬瘟主要傳播途徑為廚餘、分泌物、人員夾帶及肉類製品等方式，容易經由人員一時輕忽感染流行，且病毒傳播力致死率極高，一旦入境將對我國養豬產業造成重大影響。

因應連續假期期間國內外旅客增加，「非洲豬瘟新北市政府災害應變中心」強化轄內防疫作為。動保處每週定期訪視牧場生物安全措施，對轄內124場養豬戶加強查核作業，連假前再一次全面清查轄內養豬場。另新北市肉品市場每日皆有將近40輛運豬車載運各縣市豬隻進場拍賣屠宰。動保處每日派遣防疫人員進駐肉品市場加強查核每台運豬車輛應裝設運豬車GPS定位系統，稽核來源豬隻健康聲明書，並監督車進場及離場徹底清洗消毒。

新北市動保處表示醒民眾勿違規及電商網購或貨運違規輸入動物產品，或由疫區國家郵寄豬肉產品來台，第一次罰鍰20萬元，第二次以上違規將直接裁罰100萬元。如有送禮及攜帶行李務必遵守規定，避免收受標示不明來源及疫區國進口肉製品，如發現違規肉製品，可主動送交防檢局各分局及檢疫站或所在地防疫機關進行銷毀。

動保處至養豬戶生物安全防疫查核。圖／新北市動保處提供
動保處至養豬戶生物安全防疫查核。圖／新北市動保處提供

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