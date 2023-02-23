交通違規申請歸責每年達20多萬件 即日起開放線上申辦

逕行舉發交通違規案件一般會將舉發通知單會寄給車主，車主若要申辦歸責實際駕駛人須備齊文件至監理(裁罰)機關辦理，平均每年申請歸責成功件數約有20多萬件，且逐年增長。公路總局為使民眾申辦歸責更便利，即日起於監理服務網推出線上申辦功能。

公路總局表示，目前交通違規案件類型主要分兩種，一種是經警察攔查舉發，另一種是逕行舉發；因逕行舉發警察機關無法得知實際駕駛人是誰，所以舉發通知單會寄給車主，車主申辦歸責駕駛人須提供駕駛人及歸責駕駛人身分證明文件、舉發通知單，填妥申請書後至管轄監理(裁罰)機關辦理。

公路總局指出，為便利民眾申請交通違規歸責實際駕駛人，即日起推出「違規歸責駕駛人」線上申辦功能，車主可透過網路直接申請，只要至「監理服務網」登入會員後，點選「交通違規」項目下「申辦歸責案件進度查詢」，填妥相關欄位，上傳所需證件、舉發通知單及相關佐證後，即完成申請程序，透過「申辦歸責案件進度查詢」功能可掌握案件辦理進度。

公路總局提醒，車主收到逕行舉發通知單時，若不是該違規駕駛人，可於舉發通知單上應到案日前提出申請，檢附相關證據（車主身份證件、實際駕駛人駕照、違規通知單、採證照片及其他佐證等）歸責違規駕駛人，逾期不予受理。