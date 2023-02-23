焦慮個性致長期腸子糾結便秘 女子跨海求醫手術緩解

旅居澳洲的江小姐個性易焦慮，長期吃瀉藥解便，後來怕無法解便不敢吃東西，她返台求醫，醫師發現她腸子繃得很緊，手術切除部分腸道並開導她放鬆情緒。

台中慈濟醫院今天發布新聞稿指出，45歲旅居澳洲的江小姐，因個性易焦慮，長期靠吃瀉藥解便，藥量越吃越重，後來怕無法解便不吃東西，骨瘦如柴，在澳洲求醫無解，面臨裝人工肛門窘境，友人推薦她返國到台中慈濟醫院就診。

大腸直腸外科主任邱建銘檢查，發現她的腸子繃得非常緊。典型情緒影響腸道的病例，臨床不算少，醫師問診後，得知病人易焦慮的個性及澳洲生活與求診的坎坷。

手術處理，他保留江小姐一小段升結腸，以腹腔鏡切除大部分大腸，再吻合升結腸與乙狀結腸，減少術後嚴重腹瀉或夜間滲便，也減緩嚴重便秘。家人看見切除的腸子緊縮成一團，才理解江小姐多年來的痛苦並非無病呻吟。

邱建銘表示，腸道有人體第二大腦之稱，許多消化系統問題都是由情緒壓力衍生；經常性腹瀉或便秘，是腸道發出警訊，大多數人會以緊張或焦慮來反饋給腸道，不斷用情緒與腸子抗衡，他強調，解決便秘最好的方式不是切除大腸，而是別用過大的壓力讓腸子失去本身的協調性。

江小姐出院後仍因腸痙攣反覆進出醫院，邱建銘不斷開導要與腸道「和平共處、溫柔對待」。歷經3個月，江小姐終於穩定腸道，順利返回澳洲生活。