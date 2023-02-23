高鐵「國旅聯票」千項產品自由配 加購車票享75折優惠

台灣高鐵公司為鼓勵旅客利用「國旅聯票」出遊，自即日起至4月30日（出發日期3月1日至4月30日）推出購買「國旅聯票」指定產品即享加購高鐵車票75折起優惠，其中包括熱門體驗、景點門票、交通接駁、運動賽事、特色遊程，民眾可透過Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統、雄獅旅遊合作平台購買。

台灣高鐵表示，透過「國旅聯票」可訂購九族文化村、司馬庫斯等賞花熱點園區門票；桃園 Xpark 都會型水生公園、嘉義佐登妮絲城堡等主題園區門票；「台灣好行交通套票」、「小琉球接駁船票」、「共享機車」等交通組合，另有台南熱門文創主題冰店「南埕衖事專屬票券」、「P. LEAGUE+職業籃球賽」等票券。

台灣高鐵說明，以「高鐵台北-台中來回車票」+「九族文化村+日月潭纜車」行程為例，購買「國旅聯票」相較分別購買車票及門票共可省下600元；以「高鐵台北-台南來回車票」+「南埕衖事專屬票券」行程為例，兩人同行購買「國旅聯票」，相較分別購買車票及體驗行程，可省下最高1460元。

另外，台灣高鐵也說，現在下單還可享各平台抵用金、折價券等回饋，再抽免搭帳風格露營、環島之星夢想號2日遊、星級酒店住宿、餐券等好禮。