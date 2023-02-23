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推動「疫苗+1」李秉穎籲未接種與間隔3個月者施打

中央社／ 台北23日電

COVID-19本土疫情穩定下降，指揮中心研擬3、4月推全民「疫苗+1」增加接種覆蓋率。台大醫師李秉穎今天說，主要希望沒打過疫苗者出來接種，與前劑間隔3個月者也建議至少追加1劑。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，迎接全面解封、回歸正常生活，中央流行指揮中心初步規劃在3、4月推動全民「疫苗+1」活動，設置大型接種站，不論是否打過疫苗、打過幾劑，只要3個月內沒有打過疫苗或沒有確診都可參加活動。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，COVID-19疫情還沒結束，雖已轉為低度地方流行，但還沒到「感冒化」程度。

李秉穎指出，有些人仍抱持不正確想法，以為躲過就沒事了，但問題是這個病毒會永遠在地球的各個角落流行，終其一生還是有機會得到。

李秉穎說，通常年紀愈大接種意願愈低，認為從小到大感染過這麼多病毒了都沒有怎樣，另外就是媒體負面報導疫苗接種後死亡事件，暗示疫苗會有嚴重致死副作用，甚至列出各種死亡排行榜，都讓人覺得疫苗危險。

李秉穎直言，就算用科學數據說明，媒體報導個案大多與疫苗無關，但有些人就是選擇相信負面訊息，心想反正得到也不一定會怎樣、寧願冒險。

指揮中心預計3月1日將發起「疫苗+1」運動，為期2個月。李秉穎表示，盼藉此在短時間內加強宣導，主要希望沒打過的人趕緊出來接種，與前劑間隔滿3個月者也要至少再打一劑，就看地方政府能否推高接種率，細節指揮中心會再詳細說明。

疫苗 李秉穎 疫情

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