udn會員朋友相見歡 天天領LINE POINT、享好康！
人生最真實的快樂，無非是老朋友相聚、新朋友相見歡！即日起至3月2日，udn會員們一起來，不論你是老朋友或新朋友，只要參加「會員限定 留言免費領LINE POINTS」活動，選擇一篇您感興趣的新聞，在「udn討論區」留言，即可獲得LINE POINT點數免費領！每天隨機開放，限額領取。現在就一起來相見歡、享好康！
聯合新聞網每天24小時，隨時發布即時新聞，為了回饋會員朋友，特別邀請老朋友和新朋友一起來同樂！只要在活動期間，任意瀏覽一則感興趣的新聞，並登入會員在新聞下方留言處留言，即可獲得LINE POINT點數免費領。會員老朋友，可獲得LINE POINT 10點；會員新朋友則可獲得LINE POINT 5點，每天限量發送，送完為止！
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活動辦法詳見如下：
1.活動名稱：「會員限定 留言免費領LINE POINTS」
2.活動時間：2023/2/21-2023/3/2
3.活動方式：登（加）入會員，並任選一篇感興趣的新聞，在「udn討論區」留言，免費獲得LINE POINTS。
活動注意事項：
LINE POINTS將於參加日隔天下午二點後，派送兌換序號至「會員中心」。
每個會員帳號僅贈送一次（每一帳號最多可獲得10點）。
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