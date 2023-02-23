中年廚師炒菜右肩卡卡 醫揪出肌腱發炎

50多歲黃姓廚師，長時間炒菜導致右肩膀長期疼痛，甚至無法上舉影響工作。豐原醫院檢查出，黃因有夾擠症候群導致肩關節卡住無法上抬，屬於肌腱發炎與尖峰下滑液囊炎症狀。醫師利用注射玻尿酸潤滑消炎，並配合物理治療師給予關節活動、運動等衛教，不到1個月，黃順利重回職場。

豐原醫院復健科醫師余學致表示，肩關節軟組織受損後，肩關節常因過度發炎導致次發型五十肩，常因發炎與疼痛，造成活動更不適，影響復健成效；打類固醇雖可快速消炎，但考量病人工作需要手部高度勞動，希望能用副作用方式消炎，避免復發。

經與患者溝通，余學致選擇無副作用也有消炎止痛，兼具潤滑保護軟組織效果的玻尿酸，配合物理治療師的關節活動與運動等，加上震波促進嚴重受損的肌腱增生，達到無副作用的複合式療法。

余學致指出，肩關節注射玻尿酸，有增進關節潤滑減少沾黏、保護軟組織、消炎止痛的療效，可運用在幾個常見的肩關節問題：肩峰三角肌下滑液囊炎、旋轉肌肌腱炎、五十肩(沾黏性關節囊炎) 、肩膀退化性關節炎等，都是玻尿酸療法注射的適應症。