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婦人顧麵攤站了30年 雷射手術助她擺脫靜脈曲張腫痛

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院心臟外科醫師李修安說，要避免罹患靜脈曲張，平常應減少站立的時間，若工作需久站，可穿著彈性襪，配合不時抬腿走動。圖／亞洲大學附屬醫院
亞洲大學附屬醫院心臟外科醫師李修安說，要避免罹患靜脈曲張，平常應減少站立的時間，若工作需久站，可穿著彈性襪，配合不時抬腿走動。圖／亞洲大學附屬醫院

1名經營麵攤的婦人發現雙腿有蚯蚓狀鼓起血管，還會腫痛，腳踝傷口破皮更遲遲無法癒合，就醫發現她因久站，罹患「靜脈曲張」，原本試過穿彈性襪未明顯好轉，直到接受微創雷射手術後才擺脫困擾。

亞洲大學附屬醫院心臟外科醫師李修安說，人體血流從動脈流到周邊器官組織後，會再從靜脈回流到心臟，而當人站著的時候，重力會先把雙腿的血液往腳底拉，此時靠著靜脈裡的瓣膜，會讓血流只能流向心臟而不會流向腳底，但當長時間站立時，下肢靜脈血液回流會開始不順。

他說，經年累月下，下肢靜脈會逐漸鼓脹，導致大隱靜脈或小隱靜脈的瓣膜無法正常閉合，原本應該向上流到心臟的靜脈血液，逐漸向下逆流，導致靜脈被撐得更加擴張扭曲。一旦血液回流不順，甚至往下逆流，會導致小腿腫脹，不僅會痛，甚至引發靜脈血栓發炎疼痛、皮膚潰瘍無法癒合等後遺症，鬱積的血液則會滲出血管在皮下堆積，血中的鐵逐漸沉積，造成腳掌小腿皮膚變黑。

這名患者因30多年來久站工作，埋下靜脈曲張的伏筆，超音波檢查顯示雖然沒有靜脈阻塞，但有嚴重靜脈曲張現象，雖然建議她每天穿著醫療用彈性襪，小腿腫痛沒那麼嚴重，傷口也逐漸改善，但患者仍覺得腫脹不適，傷口也一直沒有完全癒合。

後來患者接受「微創靜脈曲張雷射手術」，透過熱能量雷射將受損的靜脈燒灼去除，改善靜脈逆流的問題。手術後，患者的腫脹跟傷口都獲改善，術後一個月傷口終於完全癒合。

李修安說，要避免罹患靜脈曲張，平常應減少站立的時間，若工作需久站，可穿著彈性襪，配合不時抬腿走動。休息時應盡量把腿抬高，可改善靜脈回流，如果民眾本身有體重過重的問題，也建議要減重，減輕下肢的負擔。若有任何不適或疑問，可至心血管外科門診諮詢。

靜脈曲張 患者 手術

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