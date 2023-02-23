口罩解禁出現容貌焦慮症 青少年比例高

口罩戴了快3年，多數人習以為常，現在解禁反而無所適從。光田綜合醫院整型外科吳文宏主任指出，解禁前就有不少人出現「容貌焦慮症」，或是擔心臉部下半部問題而前來醫院諮詢就醫，尤以青少年比例高。

帶著高中孩子到院諮詢的家長分享心情說，對於部分孩子來說，戴口罩是一種保護的方式，用來掩飾自身的一些狀況，藉此獲得安全感。但一旦口罩鬆綁，要以真面目示人，孩子可能又要重新面對外表的問題，心理難免受到影響，所以想積極尋求醫學美容的協助。

吳文宏說明，在社交媒體影像照片的推波助瀾之下，愈來愈多人擔心臉部五官及瑕疵，逃避照鏡子卻狂開濾鏡。其中，青少年時期可能更嚴重，少數患者甚至會失眠，然而有些人卻永遠走不出這種恥辱感，甚至讓自己的生活被負面感受所吞噬。

臨床治療案例來看，青少年族群臉部白斑患者更是深受容貌焦慮之苦。吳解說，有位從國中時期就相當受人喜愛的張姓學生，因白斑症發作在雙側嘴角，遠遠一看就像口吐白沫，老被同儕嘲笑，家長帶他接受黑色素顯微移植手術，恢復正常膚色，重拾笑容和自信。

吳文宏強調，白斑症是種後天性色素異常的病症，患者通常在臉部，雙頰、眼、鼻、腋窩四肢及下背部較易出現白斑，也可能出現在嘴唇及陰部粘膜等部位。