老太太眩暈掛急診 查出竟4期胰臟癌轉移致隱源性腦中風

基隆市有高血壓病史的70多歲老太太，因為眩暈、倦怠和步態不穩掛急診。醫師檢查除血壓偏高，沒無異常。留院觀察期間心臟酵素上升，懷疑是非典型心絞痛。安排住院，經檢查腦部有散在性小中風，經一系列年輕型中風檢查，診斷為惡性腫瘤相關的隱源性中風。

衛生福利部基隆醫院神經內科醫師黃旭東說，這名老太太住院後再度發生眩暈，走路容易撞到左側物品等步態不穩情況，使用手機打字時，也一直無法點到想要使用的文字，疑似有視覺半側忽略症狀。

醫院安排患者做腦部核磁共振檢查，發現雙側大腦，小腦不同腦區、不同血管流域，都有散在性的小中風，但腦部、頭頸部血管沒有狹窄或阻塞，初步懷疑為隱源性血栓性中風。

老太太接受心臟超音波及24小時連續心電圖檢查，並沒有發現有心律不整或血栓情形。接著安排一系列年輕型中風相關檢查，包含自體免疫、凝血因子、腫瘤標記檢查後，發現與胰臟癌相關的指標CA-199異常升高100多倍，腹部電腦斷層檢查證實為第4期胰臟癌合併肝臟、胃轉移，脾臟腎臟局部梗塞，診斷為惡性腫瘤相關的心源性血栓性中風。

黃旭東給予病人抗凝血藥物治療及症狀緩解藥物後，狀況趨於穩定，出院後持續門診追蹤，同時轉介至肝膽腸胃科詳細檢查癌症分期及制定後續治療計畫。

黃旭東說，國內外研究顯示，隱源性中風好發於相對年輕的族群，造成的原因相對複雜，包括潛在有心臟、血管方面疾病未被發現者，家族有不明原因中風具遺傳史者，本身有血液疾病、癌症或自體免疫疾病者，都屬於高危險群。