「好想去爬山?」醫：做好2件事不怕膝蓋痛

55歲的大偉有多年爬山習慣，但這二年疫情嚴重，只能待在家中，直到今年疫情趨向平穩，口罩令放寬，與家人到近郊爬山，沒想到回家後，大腿隱隱作痛，身體也卡卡！

上述案例，熟齡族特別有感，只要一段時間沒運動，爬完山身體就卡卡，連帶影響下次爬山的動力。但近期口罩禁令大開，正逢春暖花開之際，特別適合戶外活動舒展身體，該如何找回靈活的行動力？是不少山友們心中最想問的問題！

疫情趨緩後民眾最喜歡的戶外活動是健走和爬山，爬山好處多，增強心肺功能、加強肌耐力、吸收芬多精負離子、沉澱心情。 圖／shutterstock

爬山成全齡運動？民眾最常做的運動 健走第一、爬山第二

伴隨疫情逐步解封，民眾開始走出戶外，根據最新運動現況調查，民眾最常從事的運動項目排名第一為散步、走路與健走，比例高達50.7%，其次是爬山的14.6%。

國健署資料也顯示，台灣爬山健走的運動人口將近500萬人，爬山健走可以增強心肺功能、加強肌耐力，還能吸收芬多精、負離子，沉澱心情。

但對於關節不適的人來說，膝蓋限制了步伐，膝蓋屬於身體部位的軸承，承受來自人體所有的重量，除了日常生活中的行走與上下樓梯的負重外，跑步與爬山可更是額外負重。

爬山保護「膝關節」最重要 上坡膝蓋多承受4倍的體重

據統計在平地健走時，膝蓋乘載重量是身體重量的2倍，也就是說，一個75公斤的人走路時，他的膝蓋承受是150kg的重量。

而爬山時的上下坡，膝蓋所乘載重量則高達4倍，對於膝蓋健康的人來說，爬山健走完，或許只感受到疲累，但對於關節退化者來說，則是加速磨損與惡化。哪些人爬山前特別需要留意？

● 中老年人

50歲後，人的肌肉量每年以1至2%速度流失，肌肉量不足會導致肌力下降，增加跌倒等風險。但也無須過度悲觀，退化是一種萬物人生的順應，平日做好萬全的身體準備，一樣能百岳山河。

● 上班族

上班族久坐、肥胖、暴飲暴食、不運動等不良生活習慣，加上無論工作或閒暇，多半時間都專注於3C，間接也加速肌肉退化，所以年輕人也不能掉以輕心。

● 關節損傷病變者

嚴重關節退化者正是爬山膝蓋疼痛的主因，想爬山前務必先諮詢醫師自己的狀況適不適合爬山。

爬山時的上下坡，膝蓋所乘載重量高達4倍，建議平日就要保養身體，維持靈活行動力，就不會擔心無法爬山。 圖／shutterstock

爬山任我行 做好2件事找回靈活行動力

爬山前除了路線、裝備等須做好專業整備外，平日該如何儲備身體能力，才能應付爬山該有的體力，讓你爬得更高更遠？專科醫師提醒以下兩大建議：

● 平日加強肌力鍛鍊

膝蓋不適族群，別一開始就練深蹲，而是要先找回身體正確的出力方法，平日多訓練核心肌群、大腿肌群和臀肌力量，促使臀部、腿部的肌肉成長，當有強壯的肌肉來分擔動作時需要的力量，就可以更好地在爬山過程中，保護關節。

爬山過程，可訓練腿部肌肉，但主要是上坡，下山沒有這效果，下山反而對膝蓋壓力較大，建議下山可持登山杖或穿護膝，減少膝蓋承受的壓力。

● 補充富含靈活營養素的保健品

想要行動自如，很多人常聽到葡萄糖胺和軟骨素，而近期比較熱門的成分是UC-II®，根據哈佛最新研究，UC-II®的行動靈活力是葡萄糖胺加軟骨素2倍以上，而且UC-II®搭配兩大成分「水解第二型膠原蛋白+維生素C」，可發揮更佳功效。

水解第二型膠原蛋白萃取自雞胸軟骨，含軟骨素及玻尿酸，可適時為運動與行動靈活，提供源源不絕的營養補給，並透過水解技術提供易吸收的小分子。

維生素C可促進膠原蛋白形成，加上UC-II®和水解第二型膠原蛋白，三大成分達到鞏固、靈活、舒適全方位動力。

骨科醫師吳凱文推薦，百年大廠的高科學技術一次囊括了榮獲5項專利的UC-II®加上兩大精準成分，獨家複方濃縮成一小錠，天天補充輕鬆無負擔，讓山友保養得宜，放心享受爬山的樂趣，就算不爬山者，也能強化行動力，身體不再卡卡。

若因為太久沒去戶外爬山健走，現在開始從內在補充富含靈活營養素的保健品，搭配外在運動強化肌耐力，就能找回全面靈活行動力。

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