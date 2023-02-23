快訊

中共戰機活躍度不及軍艦 揭露日本防衛省情蒐藏一手？

邊緣人注意！研究：「孤獨」傷腦又傷心 長期會導致大腦的4種影響

考生注意！112學測成績今公布 上午九時查詢成績看這裡

政院將補助國保自付額50% 估約268萬人受惠

中央社／ 台北23日電

立法院前天通過疫後特別條例，其中將編列新台幣70億元預算協助國保自付額幫忙給付50%。衛生福利部今天推估，約268萬人受惠。

立法院會21日三讀通過疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，規範去年超徵稅收中的新台幣3800億元，用於普發現金每人6000元、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等10類項目。

行政院長陳建仁昨天被問及接下來是否有挹注國民年金保險計畫時表示，會協助國保自付額幫忙給付50%，讓國保保戶受惠。

失業者、家庭主婦、弱勢等族群，因為無工作不能加入任何社會保險，政府因此推動國民年金，讓弱勢者的老年經濟生活有基本保障，但投保國保者多為經濟弱勢，繳費率不高。

衛生福利部社會保險司司長商東福今天告訴中央社記者，以目前最新資料推估，去年約283萬人投保，其中15萬人為低收、重度身心障礙者，保費原本就由政府全額負擔，扣除後，可受惠民眾約268萬人。

以每個月保費為新台幣1186元計算，政府補助一半後，只需負擔593元，準時繳費的國保投保人，從4月起至今年底，最高可獲得5337元補助。

商東福說，預算約70億元，由於國民年金保費繳納沒有強制性，目前國保準時繳費率大約41％，要有繳納者才能獲補助，民眾若拖過繳費期間，保費就不予補助，盼藉此提高繳費率達50％至55％。

國民年金保險 國保 共享經濟

延伸閱讀

微風集團個資被駭 政院啟動新機制行政檢查

疫後特別條例預算 陳揆：照顧弱勢 補助國保自付額5成

政院三項疫後強化經濟與社會韌性方案 民團評2好1壞球

政院拍板1200月票 新北巿府：中央要地方出錢「怪怪的」

相關新聞

清晨05:18東部發生芮氏規模4.5地震 最大震度3級

中央氣象局表示，今天清晨5點18分東部地區發生芮氏規模4.5地震，最大震度3級，震央位於花蓮縣政府東方11.9公里台灣東...

把握今氣溫回升！明越晚越冷 228連假先冷後暖下探8度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(23日)氣溫略升，大台北、宜蘭有局部短暫雨，...

台男驚訝日居酒屋喝到半夜隔天照上班 網曝這習慣台灣比不上

一名台灣男子在PTT上以「日本人怎麼有辦法晚上應酬，隔天正常上班？」為題發文，表示看到日本居酒屋文化後，覺得日本人真是強，讓他感嘆為何在台灣酒聚到晚間九點就累到不行，為何日本人有辦法喝酒撐到半夜，然後隔日繼續正常上班。

流浪台灣燈會／淪政治角力、稀釋國際品牌形象 觀光局新解方能挽救嗎？

「台灣燈會流浪記」上演23個年頭，今年終於回到發源地台北市，只是燈會之所以流浪，源自前總統陳水扁包裝在「區域平衡」下的政治考量，年復一年讓地方首長將燈會收納為政績，稀釋台灣燈會的國際品牌形象。明年，台灣燈會又得「出走」，能否破除政治影響，觀光局的新解方將至關重要...

健保藥價調整 88項缺藥不砍價

健保署大砍健保藥價，本土藥廠首當其衝，老藥、慢性病藥物等缺藥問題恐日益嚴重。衛福部健保署長石崇良表示，今年調降八十一點八...

救觀光 來台每團最高補助2萬

拚疫後觀光，交通部訂定今年來台旅客六百萬人次目標，但目前國際觀光客來台情況尚未明顯回溫，疫後特別條例納入觀光方案，將有六...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦