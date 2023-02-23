政院將補助國保自付額50% 估約268萬人受惠

立法院前天通過疫後特別條例，其中將編列新台幣70億元預算協助國保自付額幫忙給付50%。衛生福利部今天推估，約268萬人受惠。

立法院會21日三讀通過疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，規範去年超徵稅收中的新台幣3800億元，用於普發現金每人6000元、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等10類項目。

行政院長陳建仁昨天被問及接下來是否有挹注國民年金保險計畫時表示，會協助國保自付額幫忙給付50%，讓國保保戶受惠。

失業者、家庭主婦、弱勢等族群，因為無工作不能加入任何社會保險，政府因此推動國民年金，讓弱勢者的老年經濟生活有基本保障，但投保國保者多為經濟弱勢，繳費率不高。

衛生福利部社會保險司司長商東福今天告訴中央社記者，以目前最新資料推估，去年約283萬人投保，其中15萬人為低收、重度身心障礙者，保費原本就由政府全額負擔，扣除後，可受惠民眾約268萬人。

以每個月保費為新台幣1186元計算，政府補助一半後，只需負擔593元，準時繳費的國保投保人，從4月起至今年底，最高可獲得5337元補助。

商東福說，預算約70億元，由於國民年金保費繳納沒有強制性，目前國保準時繳費率大約41％，要有繳納者才能獲補助，民眾若拖過繳費期間，保費就不予補助，盼藉此提高繳費率達50％至55％。