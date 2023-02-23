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台男驚訝日居酒屋喝到半夜隔天照上班 網曝這習慣台灣比不上

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台灣男子納悶，日本人為何可以在居酒屋喝到半夜，然後隔日繼續正常上班。圖為日本居酒屋外觀。法新社資料照
一名台灣男子納悶，日本人為何可以在居酒屋喝到半夜，然後隔日繼續正常上班。圖為日本居酒屋外觀。法新社資料照

一名台灣男子在PTT上以「日本人怎麼有辦法晚上應酬，隔天正常上班？」為題發文，表示看到日本居酒屋文化後，覺得日本人真是強，讓他感嘆為何在台灣酒聚到晚間九點就累到不行，為何日本人有辦法喝酒撐到半夜，然後隔日繼續正常上班。

原PO表示，昨(22)日在日本當地時間晚上快12點從居酒屋出來，「看到一些日本上班族還在喝酒吃飯應酬」，讓他納悶：「日本人怎麼有辦法半夜回家一、兩點，洗漱完快兩點，然後隔天正常上班啊？」他甚至覺得在台灣晚上聚餐到9點就快受不了了，「日本人怎麼可以這麼猛啊？」

網友見文紛紛表示贊同，「基因跟台灣人就不同了」、「不應酬也是在公司加班啊」，是不是「上班都在混啊？」，認為「日本超商架上一堆補給飲料、元氣飲」剛好能反映這樣操勞的居酒屋文化。

網友更說，若比喝酒文化的體力，「韓國人更猛，喝到凌晨，隔天七點開會」、「日、韓都是這樣下班喝到掛文化」，但也有人說：「台灣肥宅也是半夜一點睡覺，八點上班」，有人認為，要在居酒屋撐到半夜一、兩點，只要在日本「多住幾年就行了」。

也有網友點出台、日夜間喝酒文化最大不同點在於，「日本人很少逼酒讓你喝到爛醉」，加上「日本人的酒調到有夠淡，有喝跟沒喝一樣」，所以才能喝到半夜，隔天繼續正常上班；但台灣文化就會逼酒，同事之間也常用這種方式取樂，事實證明「台灣人最不能喝」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

居酒屋 日本 職場

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