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把握今氣溫回升！明越晚越冷 228連假先冷後暖低溫下探8度

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把握今氣溫回升！明越晚越冷 228連假先冷後暖下探8度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
228連假前2天氣溫降至最低，部分縣市將出現8度左右低溫，連假後2天冷空氣減弱，氣溫逐日回升。本報資料照片
228連假前2天氣溫降至最低，部分縣市將出現8度左右低溫，連假後2天冷空氣減弱，氣溫逐日回升。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(23日)氣溫略升，大台北、宜蘭有局部短暫雨，花、東偶有零星降雨的機率。明(24日)起強冷空氣逐漸南下，228連假前2天氣溫降至最低，部分縣市將出現8度左右低溫，連假後2天冷空氣減弱，氣溫逐日回升。

吳德榮表示，今晨觀測資料顯示，迎風面有較多雲層，大台北及東北部有降水回波，大台北東側、宜蘭降雨較明顯。今晨氣溫北回升、中南部輻射冷卻強，截至4點53分各地區平地最低氣溫為北部(桃園蘆竹區)14.9度，中部(嘉義東區)12.6度，南部(台南楠西區)12.0度，東部(花蓮壽豐鄉)12.8度。

吳德榮指出，根據最新(22日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今氣溫略升，北偏涼，南微熱、早晚涼；大台北、宜蘭有局部短暫雨，花、東偶有零星降雨的機率，桃園以南多雲時晴。各地區平地氣溫為北部15至22度，中部13至27度，南部12至30度，東部13至28度。

他表示，根據最新模式模擬顯示，明起強冷空氣逐漸南下，強度各國模式調整中，有達「強烈大陸冷氣團」的機率，北、東轉雨，氣溫降、北台越晚越濕冷。228連假前2天(25、26日)氣溫降至最低，北台冷，其他地區早晚冷，部分縣市將出現8度左右的平地最低氣溫。連假後2天(27、28日)及下周三冷空氣減弱，氣溫逐日回升。

他也說，228連假前2天(25、26日)大台北、東半部仍有局部短暫雨；連假後2天(27、28日)及下周三大台北轉乾，西半部晴朗、東半部偶有局部短暫雨的機率。

連假 吳德榮 宜蘭

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