救觀光 來台每團最高補助2萬

拚疫後觀光，交通部訂定今年來台旅客六百萬人次目標，但目前國際觀光客來台情況尚未明顯回溫，疫後特別條例納入觀光方案，將有六十億元用在「加速擴大吸引國際觀光客方案」。交通部長王國材昨透露，擬規畫來台自由行旅客「有機會」獲五千元消費金，旅行社送客來台每團有一萬至兩萬元補助，最快四月初上路。

另外，旅宿業者不斷抱怨缺工，人力缺口估逾萬人，為穩定旅宿服務量能，若雇主增雇給房務、清潔新進人員一定薪資水準，將給予雇主每人每月五千元獎助金。

交通部觀光局說，針對自由行旅客「有機會」獲得五千元消費金，預計搭配活動進行，並非全面普發。其他相關方案執行細節，已邀相關行銷通路討論規畫，待報行政院會審議、預算案送立法院通過後，再對外說明。

雄獅旅遊說，業者樂見政府振興觀光，但補助只是短期，要長期維持仍首重行銷推廣。

此次來台團客補助尚未說明是針對國外還是國內旅行社，若補助國內旅行社，補助金就會回饋到產品給消費者，但實際方案仍要待觀光局公布才能討論。

有旅行業者說，旅行社送客每團一萬至兩萬元補助是否有名額限制及領取條件都應盡快說明，若設團客人數門檻，導致平均每人可分得的補助少，仍無法做出太有感行銷。

台北凱達大飯店說，對旅宿薪資補貼樂觀其成，但若有「新進人員」限制，建議盡快實施，因業者近期已陸續調高薪資徵人，希望補貼政策跟得上復甦腳步。

疫情趨緩後，我國境去年十月開放，但各國大搶國際觀光客，觀光客來台旅遊意願不如預期，我國出境人次也不斷超車入境人口，形成「觀光逆差」，近一周入境人次更不增反減。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰說，若要達到交通部設定的年度六百萬人次目標，預估首季要達疫情前四成，六月達五、六成，年底達七成。但目前一月至今僅約恢復三成。