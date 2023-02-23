健保藥價調整 88項缺藥不砍價

健保署大砍健保藥價，本土藥廠首當其衝，老藥、慢性病藥物等缺藥問題恐日益嚴重。衛福部健保署長石崇良表示，今年調降八十一點八億元，降低藥品約六千多項，目前處於缺藥狀態的八十八項藥品，如部分第一線、後線抗生素均維持原價，今天將與醫界再度溝通，確保民眾用藥不會出現斷層。

石崇良說，已有兩年未調整藥價，這次從藥品必要性、市場供應穩定性及藥價合理性等三方面評估藥價，例如，某必要性藥品的藥證如少於三張，顯示供藥不穩定，就應考慮藥價的合理性，給予藥價保障，確保藥品不會缺藥，若藥證張數增加，就退出保護機制。

此外，藥價已低於地板價的藥品，或調降後的藥價低於地板價，以及目前缺藥的八十八項藥品均維持原價。

至於軟便劑等部分指示用藥也出現缺藥危機，石崇良說，這次健保收載的指示藥品也比照處方藥，適用此三項原則，給予藥價保護，如果藥廠仍覺藥價不敷成本，可申請重新議價。

健保署最快今日公告調降結果，四月一日生效，衛福部長薛瑞元昨說，新冠疫情前一年藥價砍了七十多億元，期間兩年未動，這次調降八十多億元，幅度不算高，應不會造成藥品退出市場。

至於停保復保規定攸關出國民眾繳納健保費及就醫權益，石崇良說，應回歸健保法規定，廢除停復保制度，中華民國設籍國民無論在國內、外都應持續繳健保費；當旅外超過兩年遭除籍，回國後需等待六個月才能加保，預計明年送立院審查，可望在二◯二五年上路實施。

另大法官去年底釋憲表示，健保法施行細則關於停復保規定，違反法律保留原則、判定違憲，相關條文自判決公告後兩年失效。薛瑞元說，「必須修法」，但修法時程無法預測，在法律賦予明確法源依據前，先研擬過渡期的配套措施。