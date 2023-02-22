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蛋農喊「根本不缺蛋」還賺一波 鄉民怒點2關鍵：更顯政府無能

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蛋農喊「根本不缺蛋」還賺一波 鄉民怒點2關鍵：更顯政府無能

聯合新聞網／ 綜合報導
因禽流感、氣候不穩定加上飼料價格上漲，國內高蛋價仍鬧蛋荒。記者曾吉松／攝影
因禽流感、氣候不穩定加上飼料價格上漲，國內高蛋價仍鬧蛋荒。記者曾吉松／攝影

禽流感、氣候不穩定加上飼料價格上漲，國內高蛋價仍鬧蛋荒，民眾多流露「蛋蛋的哀傷」。不過，PTT卻出現一名網友分享，近日向蛋農親戚買蛋，一箱約20台斤、200顆才算850元，跟4個朋友分更綽綽有餘，以平均一顆蛋不到5元的價格購入。

原PO表示，上週末回彰化老家跟蛋農親戚買蛋，一人還可以帶回50顆，雖然跟去年（2022）年底相比，一箱只需800元，雞蛋的確漲價了。原PO親戚則坦言，飼料貴了不少，但也沒漲得那麽誇張，雞蛋產量也都正常，也不知道為什麼會傳出缺蛋，但是多虧這波飆漲，讓他多賺了不少。

貼文一出，鄉民們紛紛怒批，「蛋農有蛋、市場沒蛋，所以蛋在哪呢」、「所以是誰囤蛋，政府一定要嚴加查辦」。

也有人質疑若不缺蛋，那究竟是誰在囤蛋，又或是中盤商在哄抬價格嗎，「就中盤在搞啊，真爽」、「中盤不想接漲價的蛋啊，怕賣不出去」、「那肯定就是盤商在哄抬價格啊」、「有可能就是價格太低、有人偷藏，這樣問題還是在政府，不抓幾個出來」、「真的不缺蛋的話更嚴重耶，那就是有囤貨或是哄抬價格，比供需失衡更彰顯政府無能」、「那就是有人在囤蛋炒價格，也代表政府放任不管」。

不過網友認為，原PO親戚是彰縣蛋農，難證明全台「真的不缺蛋」，「農委會都說產量減少了，還不缺蛋喔？而且彰化不是產蛋大縣嗎，北部就真的有缺啊」、「難道他的蛋有賣不出去嗎？賣不出去才叫沒缺蛋啊，如果賣光光怎麼知道缺不缺？」、「彰化蛋農這二年確實賺到流湯，透天整排買的」；另外，也有部分網友指出，自己日常生活中還是買得到蛋，「我家從來就沒缺過蛋，不知道外面在缺啥？」、「就網路炒起來的，根本沒有缺蛋，我一直都買的到」、「雞蛋產量本來就固定，只要新聞報缺蛋，民眾預期心理多囤一盒，市場馬上缺蛋」。

雞蛋 飼料 禽流感 漲價 農委會 PTT

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