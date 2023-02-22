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內行人曝梅花豬有「病變腫瘤」要少吃？ 農委會晚間發聲了

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梅花豬有病變腫瘤要少吃？ 農委會晚間發聲了

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
民眾在網路提問，梅花豬肉是老饕首選，也是打針最愛打的部位，有些梅花肉會出現病變腫瘤，最好少吃；農委會傍晚發新聞稿澄清，國產毛豬均經過屠檢獸醫師逐頭檢查，如有發現不合格肉品，均判定廢棄不會流入市場，衛生安全無虞，消費者可安心食用。本報資料照片
民眾在網路提問，梅花豬肉是老饕首選，也是打針最愛打的部位，有些梅花肉會出現病變腫瘤，最好少吃；農委會傍晚發新聞稿澄清，國產毛豬均經過屠檢獸醫師逐頭檢查，如有發現不合格肉品，均判定廢棄不會流入市場，衛生安全無虞，消費者可安心食用。本報資料照片

民眾在網路提問，梅花豬肉是老饕首選，也是打針最愛打的部位，有些梅花肉會出現病變腫瘤，最好少吃；農委會傍晚發新聞稿澄清，國產毛豬在屠宰過程，均經過屠檢獸醫師逐頭檢查，多年來已建立完整肉品檢查及汰除機制，如有發現不合格肉品，均判定廢棄不會流入市場，衛生安全無虞，消費者可安心食用。

農委會表示，針對民眾在臉書社群中提問「買了梅花豬肉回家後，發現肉裡有異狀」貼文，因此澄清說明，豬肉梅花肉多半位於豬隻肩頸部位，肉質軟嫩，油花分布均勻，深受消費者喜愛，豬隻跟人一樣，在生長過程也會予以完整防疫措施，如在頸肩部注射疫苗，少數豬隻的梅花肉會出現肉瘤等現象，一般肉販會將這些部位切除，只要清除乾淨，不會影響肉質衛生安全。

台灣冷凍肉品工業同業公會表示，豬隻疫苗注射已行有年，為正常防疫措施，不影響肉品品質及衛生安全，且因肩頸部位屬較常注射疫苗位置，偶有發現因注射造成腫脹，屬正常現象，肉商在販售時，也會仔細清除，不會影響肉品安全，消費者可安心購買。

農委會說，配合產地清楚標示及落實市面抽查與邊境管理，至今均未檢出異常或不合格的豬肉產品。

農委會

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